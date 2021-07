Vị Xuyên tăng cường biện pháp phòng, chống Covid – 19

BHG - Dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Nhận thấy điều đó, các địa phương đã nhanh chóng chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu phòng, chống dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho nhân dân, không để dịch bệnh lây lan ngoài cộng đồng, ảnh hưởng tới đời sống, kinh tế địa phương. Huyện Vị Xuyên là 1 trong những địa phương đi đầu trên toàn tỉnh làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Đoàn viên xã Thanh Thủy tuyên truyền các biện pháp phòng, chống Covid – 19 cho người dân.

Các xã biên giới như: Thanh Thủy, Thanh Đức, Lao Chải… luôn được cấp ủy, chính quyền thường xuyên xuống trực tiếp nhà dân để tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 nhằm ngăn chặn triệt để, không để dịch lây lan. Bí thư Đoàn xã Thanh Thủy, Đặng Thị Hương chia sẻ: Những vùng giáp biên đa số đồng bào là dân tộc thiểu số. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình cùng với cấp ủy, chính quyền, y tế, biên phòng, công an không quản ngại địa hình gian khó đến từng hộ, tuyên truyền bằng tiếng địa phương các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Đến nay, người dân đã tự mình nâng cao trách nhiệm, đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người xung quanh.

Trong khi đó, các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn huyện thường xuyên được tổ chức phun khử trùng nhằm đảm bảo an toàn cao nhất. Công dân đến giao dịch tại các đơn vị luôn đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách 2 m.

Công nhân Công ty Cổ phần Công nghiệp và xuất, nhập khẩu Lâm nghiệp Hà Giang đảm bảo an toàn trong lao động.

Tại các trung tâm mua sắm, chợ, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng ăn, bến xe khách… đều thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Người dân chỉ ra đường khi có việc thực sự cần thiết, không bắt tay, trò chuyện tập trung đông người. Anh Trương Văn Mạnh, thôn Nậm Lầu, xã Xín Chải tâm sự: Tôi cũng như người dân trong thôn, luôn nâng cao trách nhiệm của mình với cộng đồng, luôn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Người dân tự giác chấp hành tốt thông điệp của Chính phủ về đảm bảo an toàn, không ngồi tụ tập trò chuyện, chuyên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho gia đình.

Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên là đơn vị nòng cốt trong phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Bác sĩ Chuyên khoa II, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vị Xuyên, Nguyễn Thị Dự cho biết: Các công nhân từ những khu công nghiệp tại các tỉnh có dịch trở về địa phương thực hiện cách ly 14 ngày, huyện đã bố trí Trường PTDT nội trú THCS là nơi tiếp nhận công dân luôn đảm bảo đầy đủ tư trang, phun khử khuẩn chỗ ngủ; các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng nhằm nâng cao thể trạng cho công dân thực hiện cách ly theo quy định. Ngày 22.6 vừa qua đã tiếp nhận, cách ly 329 công nhân từ Bắc Giang; ngày 12.7 tiếp nhận 116 công nhân tại nhiều huyện trong tỉnh, khu công nghiệp tỉnh Bình Dương tự nguyện về địa phương. Trung tâm phối hợp với Công an huyện đảm bảo an toàn, nghiêm ngặt không để trường hợp nào vi phạm nội quy, ra ngoài tự do khi thực hiện cách ly tại địa phương.

Tại Khu công nghiệp Bình Vàng, các hoạt động sản xuất vẫn diễn ra an toàn, các đơn vị thực hiện nghiệm chỉnh các quy định về đo thân nhiệt, sát khuẩn, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, găng tay bảo hộ… Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp và xuất, nhập khẩu Lâm nghiệp Hà Giang khẳng định: Đơn vị luôn thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại công xưởng; nhà máy luôn thực hiện phun khử trùng thường xuyên đảm bảo an toàn cao nhất cho công nhân. Anh em trong đơn vị luôn nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sản lượng, nhằm đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường các nước như Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia…

Vị Xuyên luôn tăng cường các biện pháp hữu hiệu để ngăn ngừa dịch Covid – 19, đảm bảo an toàn nhất cho cộng đồng dân cư. Nhờ sự đồng lòng, chấp hành tốt các quy định về thực hiện phòng, chống dịch bệnh của người dân. Vị Xuyên đã trở thành điểm sáng thực hiện mục tiêu vừa đảm bảo an toàn cho người dân, vừa phát triển kinh tế địa phương.

Bài, ảnh: ĐỨC NINH