Sáng 2/7: Ghi nhận 147 ca trong nước, bốn ca nhập cảnh

Sáng nay, Việt Nam ghi nhận 151 ca mắc mới (BN17577-17727), bao gồm bốn ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hoà và 147 ca ghi nhận trong nước tại TP Hồ Chí Minh (118), Phú Yên (10), Đồng Nai (5), An Giang (4), Long An (3), Nghệ An (2), Đồng Tháp (2), Hà Tĩnh (1), Khánh Hòa (1), Bình Phước (1); trong đó 122 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.