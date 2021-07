Kịp thời phát hiện đối tượng F0 Covid-19 trốn khu cách ly

Rạng sáng 4.7, BN10245 mắc Covid -19, sinh năm 1992, trú tại thôn Ngài Sảng, xã Du Già, huyện Yên Minh (Hà Giang) trốn khỏi khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện Quân y 110 thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang). Công an tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương thông tin cho Công an các tỉnh lân cận để phối hợp truy tìm đối tượng.

CSGTCông an tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng truy vết hành khách trên xe và những người đã tiếp xúc với BN 10245.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Tuyên Quang đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc, quyết tâm tìm được đối tượng trong thời gian ngắn nhất, chặn đứng nguồn lây Covid-19 ra cộng đồng.

Đến khoảng 13h30 phút ngày 4.7, tại km5 hướng Tuyên Quang – Hà Giang, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện BN 10245 đang trên xe khách Cầu Mè. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã yêu cầu nhà xe dừng khẩn cấp; phối hợp với Công an thành phố Tuyên Quang và các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Giang đưa đối tượng về Bắc Giang tiếp tục cách ly điều trị.

Tại thời điểm phát hiện, trên xe có 26 người, trong đó BN 10245 được đưa về Bắc Giang, 4 hành khách là người Tuyên Quang được đưa đi cách ly ngay tại Bệnh viện Phổi tỉnh Tuyên Quang, 21 hành khách còn lại được đưa về cách ly tại Hà Giang.

Lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết tất cả các hành khách trên xe và những người đã tiếp xúc với BN 10245 trong quá trình di chuyển để kịp thời ngăn chặn nguồn lây bệnh ra cộng đồng.

