BHG - Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 lây lan ra nhiều địa phương trong cả nước, tác động đến tất cả các lĩnh vực KT – XH; nhiều doanh nghiệp (DN), người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng nặng nề. Trong bối cảnh đó, Đảng, Nhà nước, địa phương và cộng đồng đã kịp thời hỗ trợ, chung tay, giúp DN, NLĐ vượt qua giai đoạn khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Hỗ trợ kịp thời, thiết thực

Năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đã giúp cho hàng trăm nghìn người thuộc nhóm chính sách xã hội, lao động phi chính thức, lao động khu vực chính thức mất việc làm, hộ kinh doanh, DN vay ưu đãi trả lương cho NLĐ vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Trong đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 này, Chính phủ tiếp tục ban hành Nghị quyết số 68 về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 nhằm góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho NLĐ. Nghị quyết 68 nêu 12 chính sách hỗ trợ bao gồm: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; đào tạo duy trì việc làm cho NLĐ; hỗ trợ NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; NLĐ ngừng việc; NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động; hỗ trợ bổ sung và trẻ em; hỗ trợ tiền ăn; hỗ trợ một lần; hỗ trợ hộ kinh doanh; cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các doanh nghiệp ký hợp đồng tín dụng cho vay trả lương người lao động. Ảnh: AN GIANG

Với tỉnh ta, bên cạnh thực hiện kịp thời, đầy đủ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với DN, NLĐ; tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tháo gỡ khó khăn cho DN, hộ kinh doanh như: Miễn, giảm thuế, tiền điện, giãn nợ, lãi suất tiền vay... Các ngân hàng rà soát khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 để giảm lãi suất, cơ cấu lại vốn vay, tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phục hồi sản xuất, kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm, các ngân hàng đã cơ cấu thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 226 khách hàng với dư nợ cơ cấu 635,8 tỷ đồng; miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ cho 450 khách hàng với dư nợ 92,3 tỷ đồng; cho vay mới ưu đãi lãi suất với doanh số cho vay 11.290,9 tỷ đồng/47.834 khách hàng; cho 9 ND vay để trả lương ngừng việc cho NLĐ theo Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ với số tiền 765 triệu đồng. Công ty Điện lực Hà Giang hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) trong thời gian 7 tháng cho khách hàng sử dụng điện là các cơ sở lưu trú du lịch từ giá bán lẻ điện cho kinh doanh xuống mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất theo quy định. Đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 không thu phí: Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid-19; giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm Covid - 19. Cục Thuế tỉnh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định; tăng cường rà soát, đánh giá kịp thời những yếu tố tác động đến nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, nắm chắc tình hình khai thuế, nộp thuế của các DN để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời. Bên cạnh đó, các ngành, địa phương tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đối thoại với DN để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giúp DN phục hồi sản xuất.

Không ai bị bỏ lại phía sau

Bên cạnh sự hỗ trợ về chính sách của T.Ư, của tỉnh, các hoạt động hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do Covid – 19 cũng được các cấp, ngành và xã hội quan tâm. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hoàng Văn Minh cho biết: “Với vai trò là cơ quan đại diện, bảo vệ quyền lợi cho NLĐ, Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời hỗ trợ đoàn viên, NLĐ vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 như: Tuyên truyền, quán triệt đoàn viên, NLĐ nghiêm túc phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong các khu công nghiệp, DN; thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ tại các chốt kiểm dịch; tổ chức “Chuyến xe đoàn viên” đón gần 400 công nhân lao động Hà Giang đang làm việc tại các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang về quê ăn Tết; hỗ trợ khẩu trang, nước sát khuẩn cho công nhân tại Khu công nghiệp Bình Vàng; hỗ trợ khẩn cấp 10 tập thể là các lực lượng tuyến đầu chống dịch và 44 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng trong đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 với tổng số tiền trên 121 triệu đồng”.

Ngày 22.6 vừa qua, tỉnh ta đón 2.039 lao động từ Bắc Giang về địa phương cách ly y tế tập trung. Ngay khi có mặt tại quê nhà, NLĐ được lấy mẫu xét nghiệm, bố trí xe đưa đón về khu cách ly tập trung tại các huyện, thành phố. Cơ sở vật chất, điều kiện phòng, chống dịch, chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày tại khu cách ly được các địa phương chuẩn bị chu đáo. Hàng trăm tấn gạo, thực phẩm, thiết bị y tế… được các tổ chức, cá nhân, lực lượng đoàn viên, thanh niên, phụ nữ trên địa bàn các huyện, thành phố chung tay ủng hộ, giúp NLĐ có sức khỏe tốt, hoàn thành thời gian cách ly theo quy định.

Cùng với đó, các ngành, địa phương quan tâm, triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ, tìm kiếm và tạo việc làm cho NLĐ. Trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức 88 hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm với 6.635 người tham gia, qua đó đã giới thiệu việc làm cho 1.018 người; giới thiệu 9 DN vào tư vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tạo điều kiện cho các DN, tổ chức vay hỗ trợ tạo việc làm với số tiền 50,4 tỷ đồng. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 9.129 lao động; giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 735 người. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tiếp tục phối hợp với các Trung tâm Dịch vụ việc làm khu vực tổ chức các phiên giới thiệu việc làm, giao dịch Online; những lao động có nhu cầu làm việc trở lại, Trung tâm sẽ trực tiếp liên hệ với các DN ở Bắc Giang, Bắc Ninh tạo điều kiện cho lao động quay trở lại làm việc. Đối với những lao động nghỉ hẳn, sẽ hướng dẫn các thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định.

Cả hệ thống chính trị và toàn dân đang cùng vào cuộc thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát triển KT – XH để đạt mục tiêu tăng trưởng. Trong bối cảnh khó khăn chung, những chính sách hỗ trợ kịp thời dành cho các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với đời sống người dân, DN; qua đó củng cố niềm tin của toàn dân vào sự lãnh đạo của Đảng, khơi dậy tinh thần đoàn kết dân tộc, quyết tâm chiến thắng đại dịch.

BIỆN LUÂN