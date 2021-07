Hội nghị trực tuyến triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

BHG - Chiều 8.7, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động TB&XH tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh ta, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có các sở, ngành có liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tại hội nghị

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người lao động và người sử dụng lao động do dịch bệnh Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ngày 1.7.2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tiếp đó, ngày 7.7.2021, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 23 hướng dẫn thực hiện nghị quyết. Theo đó, Nghị quyết 68 gồm 12 chính sách hỗ trợ, cụ thể: Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động; chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc; chính sách hỗ trợ các hộ kinh doanh; chính sách vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất… Các chính sách này được đánh giá là phù hợp, tháo gỡ nhiều vướng mắc so với các chính sách ban hành trước đó; các đối tượng thụ hưởng cụ thể hơn, rộng hơn; người lao động, người sử dụng lao động được tạo điều kiện hỗ trợ tối ưu nhất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận và đưa ra nhiều biện pháp để phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết 68 một cách hiệu quả. Trong đó, tập trung vào các biện pháp như: Đẩy mạnh tuyên truyền để các đối tượng thụ hưởng kịp thời nắm bắt thông tin; tăng cường giám sát, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, nghiêm túc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đồng thuận cao với các phương thức triển khai, thực hiện của Nghị quyết 68 và Quyết định 23. Đồng chí khẳng định, tỉnh Hà Giang sẽ chỉ đạo các sở ngành triển khai ngay để chính sách kịp thời đến với người dân và đi vào cuộc sống. Tại Hà Giang, các chương trình tín dụng chính sách có sự ổn định, môi trường tín dụng chính sách được quan tâm, vì vậy tỉnh tin tưởng có thể triển khai chính sách có hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không xảy ra khiếu nại, khiếu kiện. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh cũng kiến nghị T.Ư có cơ chế tài chính đặc thù đối với tỉnh khó khăn như Hà Giang và mong muốn nhận được sự hỗ trợ kịp thời cho tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết trên địa bàn.

Tin, ảnh: My Ly