Hoàng Su Phì tập trung khống chế dịch bệnh Viêm da nổi cục

BHG - Dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò xuất hiện tại huyện Hoàng Su Phì từ đầu tháng 6.2021, đến nay đã bùng phát, lây lan nhanh tại 12 xã trên địa bàn. Xác định đây là dịch bệnh nguy hiểm, gây ảnh hưởng lớn đến phát triển chăn nuôi, hiện nay, cấp ủy, chính quyền huyện đang tập trung chỉ đạo ngành chuyên môn và các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các giải pháp để ngăn chặn, khống chế, xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Lãnh đạo xã Pố Lồ kiểm tra công tác điều trị cho gia súc mắc bệnh Viêm da nổi cục tại thôn Cao Sơn Hạ.

Theo báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện, tính đến ngày 27.7.2021, toàn huyện có 323 con gia súc mắc bệnh/254 hộ/48 thôn/12 xã. Trong đó, đã xử lý, tiêu hủy 26 con với trọng lượng 4.443 kg. Ngay sau khi dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã có gia súc mắc bệnh tiến hành tiêu hủy, khoanh vùng dịch, đồng thời tiến hành cách ly và điều trị những con gia súc nghi mắc bệnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các hộ chăn nuôi về tác hại, mức độ nguy hiểm của dịch bệnh Viêm da nổi cục, hướng dẫn nhân dân cách phòng, chống dịch bệnh trên đàn trâu, bò. Huyện đã thiết lập đường dây thông tin 2 chiều về tình hình phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo thông tin kịp thời khi có dịch xảy ra.

Ngành chuyên môn cấp hóa chất và hướng dẫn các xã triển khai phun tiêu độc, khử trùng tại các hộ chăn nuôi được 634 lít/390.298 m2/11.915 hộ/199 thôn/24 xã. Chỉ đạo các xã, thị trấn vận động nhân dân chủ động kinh phí để mua vắc xin tiêm phòng cho trâu, bò. Đến thời điểm hiện tại, các xã, thị trấn đã tiêm được 16.179 liều vắc xin, đạt 54% tổng đàn. Trong đó, huyện hỗ trợ tiêm được 4.807 liều, các xã chủ động mua 11.372 liều.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lây lan dịch bệnh như: Do ruồi, muỗi, mòng đốt từ con trâu, bò này sang con trâu, bò khác tạo nên con đường truyền bệnh; do vận chuyển trâu, bò từ vùng dịch sang vùng chưa có dịch; do tiếp xúc trực tiếp; ăn chung máng, tiếp xúc chung vật dụng chăn nuôi làm lây bệnh… Trong khi đó, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, quen tập quán chăn nuôi truyền thống, một số hộ lo sợ rủi ro nên không đồng ý tiêm phòng vắc xin… dẫn đến dịch bệnh lây lan nhanh trên địa bàn.

Cùng với đó, điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho các vật chủ trung gian (ruồi, muỗi, ve, mòng) phát triển nhanh chóng. Đây lại là dịch bệnh mới do virus gây ra và chưa có thuốc đặc trị nên việc điều trị cho gia súc mắc bệnh hết sức khó khăn. Mặt khác, lực lượng chủ lực tham gia vào công tác phòng, chống dịch ở các xã, thị trấn còn mỏng, ảnh hưởng đến tiến độ tiêm phòng và công tác ngăn chặn, khống chế dịch.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, Triệu Sơn An cho biết: Xác định đây là dịch bệnh nguy hiểm, nếu lây lan diện rộng sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành Chăn nuôi của địa phương. Do đó, huyện đang tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn tham mưu thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo hình thức chủ động, tích cực và thường xuyên để có thể nhanh chóng kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền tới nhân dân, thực hiện ký cam kết với người dân không giấu dịch, không bán tháo, không giết mổ, mua bán gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch như tiêu độc, khử trùng, tổng vệ sinh khu vực chuồng trại chăn nuôi; tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng truyền bệnh; bổ sung dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho gia súc. Bố trí kinh phí để tổ chức phòng, chống dịch đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định, nhất là kinh phí mua vắc xin. Tập trung tiêm phòng cho đàn gia súc, đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng đạt 85% tổng đàn trâu, bò trở lên trong tháng 7.2021…

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG