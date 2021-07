Đánh giá kết quả thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp và quản lý CCCD

BHG - Ngày 29.7, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với Công an các huyện, thành phố để kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD từ ngày 1.7.2021 đến nay.

Các đại biểu dự hội nghị.

Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp, vừa triển khai nhiệm vụ công tác, vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhưng công an các huyện, thành phố đã nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thực hiện 2 dự án. Đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã thu nhận hồ sơ CCCD đạt 91,6% so với chỉ tiêu của Bộ Công an giao; làm sạch 906.726 dữ liệu do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an chuyển về, đạt tỷ lệ 99,94%; rà soát 31 công dân thôi quốc tịch, 753 đối tượng thi hành án tại các trại giam, lập hồ sơ theo dõi 67 đối tượng truy nã.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu công an các huyện, thành phố huy động lực lượng, tập trung khẩn trương hoàn thành các chỉ tiêu được giao về làm sạch dữ liệu thông tin dân cư, thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử; tăng cường kiểm tra, phúc tra kết quả thực hiện làm sạch dữ liệu của Công an cấp xã; thường xuyên trao đổi, phối hợp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; hàng tuần đánh giá kết quả thực hiện của tập thể, cá nhân các đơn vị cấp huyện, cấp xã…

Tin, ảnh: Diệu Loan (Công an tỉnh)