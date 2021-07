Chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

BHG - Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bằng tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng, Công an tỉnh đã phát động quyên góp ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 trong toàn lực lượng.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ Nghĩa tình đồng đội cho Ủy ban MTTQ tỉnh.

Thời gian qua cùng với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công an tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng phó kịp thời, hiệu quả. Phối hợp với các cấp, ngành kiểm soát chặt chẽ trên tuyến biên giới, cửa khẩu; làm tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực, công an các xã, phường, thị trấn nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Chú trọng công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu. Đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp tung tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh, gây hoang mang trong cộng đồng; lợi dụng dịch bệnh để tuyên truyền xuyên tạc; đầu cơ, tăng giá, buôn bán các loại hàng hóa, sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, nhất là các sản phẩm, dụng cụ, trang thiết bị y tế.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, lây lan ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước, tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đòi hỏi sự chia sẻ và chung tay góp sức của cả cộng đồng xã hội. Quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, Công an tỉnh đã phát động đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng phát huy truyền thống cao đẹp của lực lượng CAND, tích cực tham gia ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19. Đến nay, cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh đã quyên góp, ủng hộ được tổng số tiền gần 200 triệu đồng; trong đó ủng hộ trực tiếp tiền mặt là gần 125 triệu đồng, thực hiện 1.850 lượt tin nhắn được gửi đến Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 Việt Nam qua hệ thống Tổng đài 1408 với tổng số tiền trên 75 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn ủng hộ bằng hiện vật, tặng nhu yếu phẩm thiết thực gồm: Gạo, sữa, nước uống… gửi đến cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh. Qua đó, thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân ái của người chiến sĩ công an với một niềm tin cùng cộng đồng, xã hội vượt qua khó khăn, chiến thắng đại dịch.

Bài, ảnh: Diệu Loan