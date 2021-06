Yên Minh đẩy mạnh triển khai BHXH số

BHG - Bảo hiểm xã hội (BHXH) số - VssID là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động với nhiều tính năng, tiện ích trong tra cứu thông tin, chính sách thụ hưởng, giúp người sử dụng tự giám sát, bảo vệ quyền lợi an sinh của mình. Đẩy nhanh tiến độ cài đặt ứng dụng, BHXH huyện Yên Minh đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp; sau hơn 5 tháng triển khai, toàn huyện đã có hơn 3.300 người đăng ký sử dụng.

Cán bộ BHXH huyện Yên Minh tuyên truyền đến người lao động về lợi ích của ứng dụng VssID. (Ảnh chụp trước ngày 25.4.2021)

Ứng dụng VssID có tính năng giúp người tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT) dễ dàng tra cứu thông tin về thẻ BH, quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách, dịch vụ hỗ trợ 24/7… Trong tương lai, người dân sẽ không cần dùng thẻ BHYT giấy khi đi khám, chữa bệnh khi sử dụng ứng dụng VssID. Trước những tiện ích, tính năng nổi bật đó, BHXH huyện Yên Minh đã tăng cường các giải pháp để nhanh chóng đưa ứng dụng tới người dân; góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của ngành.

Cán bộ BHXH huyện Yên Minh hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VssID.

Đồng chí Nguyễn Công Thông, Giám đốc BHXH huyện Yên Minh, cho biết: Để đưa ứng dụng VssID đến với người tham gia, BHXH huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên môn hàng tháng thực hiện theo phân cấp quản lý, phấn đấu đạt chỉ tiêu vận động số người cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Đồng thời, là địa phương có tỷ lệ người có BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tương đối lớn, để không bỏ sót đối tượng, đơn vị đã triển khai rà soát, đối chiếu thông tin để kịp thời hỗ trợ các trường hợp chưa sử dụng dịch vụ. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền về tính năng, ý nghĩa của ứng dụng VssID; cử cán bộ đến các đơn vị sử dụng lao động trực tiếp hướng dẫn, cài đặt...

Nổi bật, BHXH huyện Yên Minh đã chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng trên toàn huyện. Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND huyện, đến 15.4, 100% công chức, viên chức trên địa bàn huyện đã đăng ký tài khoản VssID. Đồng thời, cung cấp tài liệu, phối hợp với chính quyền 18 xã, thị trấn vận động người tham gia BHXH, BHYT đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH. Để ứng dụng VssID thật sự trở thành một công cụ hữu hiệu gắn bó với người lao động và đi vào cuộc sống, đơn vị đã cải thiện các thủ tục đăng ký sử dụng VssID để người lao động tiếp cận dịch vụ thuận lợi nhất. Kịp thời tiếp nhận, xử ký mọi kiến nghị, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia. Phối hợp với ngành chức năng hướng dẫn sử dụng đảm bảo quy định về an toàn, an ninh thông tin và sử dụng tối đa các tiện ích. Qua đó, quyền lợi của người lao động được bảo đảm, góp phần lan tỏa các chính sách an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, BHXH Yên Minh đã tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông về ứng dụng VssID tại cộng đồng. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn phổ biến về những tiện ích, hỗ trợ cài đặt ứng dụng. Đồng thời, thành lập các tổ triển khai, hướng dẫn đăng ký cài đặt ứng dụng VssID tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở y tế, tổ chức, đơn vị trên địa bàn. Tổ chức các lớp tập huấn cho nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT về hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng cho khách hàng… Qua hơn 5 tháng triển khai, ứng dụng VssID đã thu hút sự quan tâm của nhân dân, toàn huyện đã có trên 3.300 người cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Hưởng nhiều tiện ích sau thời gian ngắn sử dụng, anh Nguyễn Duy Tùng, trú tại thị trấn Yên Minh, chia sẻ: “Chỉ vài thao tác đơn giản trên điện thoại di động là tôi có thể tra cứu thông tin về quá trình tham gia BHXH, thẻ BHYT; sau này còn có thể sử dụng ứng dụng thay cho thẻ BHYT giấy khi đi khám bệnh, tôi thấy rất thuận tiện, phù hợp. Ứng dụng cũng có nhiều tiện ích khác khi đồng thời tích hợp một số dịch vụ công trực tuyến nên tiết kiệm nhiều thời gian, công sức thay vì phải đến trụ sở BHXH huyện để giải quyết”.

Có thể thấy, việc triển khai ứng dụng VssID là một bước đi quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của ngành BHXH theo tinh thần xây dựng Chính phủ số, quốc gia số. Thời gian tới, BHXH huyện Yên Minh sẽ tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về ứng dụng VssID bằng các hình thức đa dạng phù hợp với từng đối tượng…

Bài, ảnh: PHẠM HOAN