Tỉnh ta sẽ tiếp nhận 1.838 lao động từ Bắc Giang về địa phương

BHG - Nhằm giảm áp lực cho các khu cách ly tập trung và khu phong tỏa tại tỉnh Bắc Giang cũng như đáp ứng nguyện vọng của người lao động, ngày 15.6, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 180/KH-UBND về việc tiếp nhận lao động của tỉnh Hà Giang đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang, có nguyện vọng về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Hà Giang dự kiến đón 1.838 lao động từ Bắc Giang về vào ngày 22.6 (Ảnh minh hoạ)

Các đối tượng được tiếp nhận là lao động đủ điều kiện ra khỏi khu vực cách ly tập trung, khu vực cách ly xã hội, cách ly y tế (F1 đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung, đủ điều kiện cách ly tại nhà); các trường hợp lao động là F0 đã khỏi bệnh. Qua rà soát, số lượng dự kiến là 1.838 lao động, gồm: huyện Bắc Quang 242 người; Quang Bình 134 người; Vị Xuyên 303 người; Xín Mần 113 người; Hoàng Su Phì 114 người; Bắc Mê 75 người; Mèo Vạc 212 người; Đồng Văn 87 người; Yên Minh 328 người; Quản Bạ 212 người và Tp. Hà Giang 18 người. Sau khi tiếp nhận, người lao động từ Bắc Giang về sẽ tập trung tại khu cách ly của tỉnh tại Trung đoàn 877, phường Ngọc Hà, Tp. Hà Giang vào ngày 22.6.

Để đảm bảo công tác tiếp nhận lao động diễn ra an toàn, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế bố trí lực lượng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ công nhân tại điểm cách ly tập trung Trung đoàn 877. UBND các huyện, thành phố bố trí phương tiện, người đón công nhân từ điểm tập kết về địa phương thực hiện cách ly tập trung 14 ngày tại khu cách ly tập trung của huyện, thành phố; tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 14, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7. Công an tỉnh giám sát chặt chẽ tại nơi tiếp nhận lao động, bố trí lực lượng an ninh, trật tự đảm bảo an toàn giao thông tại khu tập kết. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị chuẩn bị địa điểm tập kết phương tiện và người lao động; bố trí chỗ nghỉ cho người lao động trong trường hợp chưa kịp bàn giao…

Hồng Cừ