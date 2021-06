Tin mưa lớn và cảnh báo lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ

Hiện nay (03/6), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén phân tích trên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên chiều tối nay (03/6), ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông; từ đêm nay đến ngày 04/6 ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Cảnh báo: Từ đêm 06/6 đến khoảng đêm 10/6, ở Bắc Bộ xảy ra một đợt mưa dông diện rộng, vùng núi có khả năng mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia