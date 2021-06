Thêm 88 ca Covid-19

Ca 9655 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang, nam, 38 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú. Ngày 9/6, anh từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Khánh An, tỉnh An Giang, kết quả xét nghiệm lần một ngày 10/6 dương tính với nCoV. Hiện, bệnh nhân điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú.

Ca 9689 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang, nữ, 29 tuổi, địa chỉ tại quận Bình Tân, TP HCM. Ngày 8/6, cô từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Hà Tiên, kết quả xét nghiệm lần một ngày 9/6 dương tính với nCoV. Hiện, bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế TP Hà Tiên.

Theo vnexpress.net