Sản phụ sinh con an toàn trong khu cách ly sau khi trở về từ Bắc Giang

BHG - Chiều 23.6, sản phụ Xín Thị Hoan, một trong số 2.039 lao động vừa trở về từ Bắc Giang đã được các y, bác sỹ trong khu cách ly Bệnh viện Đa khoa tỉnh hỗ trợ sinh con an toàn.

Sản phụ Xín Thị Hoan sinh con an toàn trong khu cách ly

Trước đó, ngày 22.6, sau khi trở về từ Bắc Giang, qua khám sàng lọc, sản phụ Xín Thị Hoan, trú tại tổ 5, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh có biểu hiện ho, sốt nên được đưa vào cách ly tập trung tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính với SARS-CoV 2. Đến chiều 23.6, sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ. Đội ngũ y, bác sỹ trong khu cách ly đã hội chẩn, quyết định phương án giúp sản phụ sinh an toàn bé trai nặng hơn 3kg.

Theo bác sỹ CKI Mai Đức An, Phó trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Đây là trường hợp rất đặc biệt, các bác sỹ vừa phải hỗ trợ sản phụ sinh con an toàn, vừa phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Tất cả đội ngũ y, bác sỹ khi thực hiện nhiệm vụ đều mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn; đồng thời kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý dụng cụ, chất thải đúng quy định. Việc em bé được sinh an toàn trong khu cách ly thể hiện sự chuyên nghiệp, linh hoạt của đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau sinh, vì đang ở trong khu cách ly, không có người nhà, các y, bác sỹ đã hỗ trợ chăm sóc cho 2 mẹ con. Hiện, tình trạng sức khỏe sản phụ và em bé ổn định, được chăm sóc và tiếp tục thực hiện cách ly theo đúng quy định.

Tin, ảnh: An Giang