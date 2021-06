Phòng, chống đuối nước cho trẻ em trong mùa Hè

BHG - Không phải là địa phương có hệ thống sông ngòi, ao hồ chằng chịt và hàng năm, công tác bảo vệ trẻ em luôn được cấp ủy, chính quyền, nhà trường và phụ huynh quan tâm, nhưng nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước ở trẻ em vào mùa Hè vẫn luôn thường trực khi năm nào tỉnh cũng ghi nhận các vụ việc trẻ bị đuối nước thương tâm.

Phụ huynh hướng dẫn trẻ tập bơi. (Ảnh chụp trước ngày 27.4)

Cuối tháng 5, khi vừa kết thúc năm học, kỳ nghỉ Hè chỉ mới bắt đầu được hơn chục ngày, em Nông Ngọc D, 3 tuổi, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) trong khi chơi ở gần suối, đã trượt chân rơi xuống. Gia đình đưa em đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Mới đây nhất, chiều ngày 5.6, tại khu vực bờ sông Lô thuộc tổ 5, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là cháu Hứa Phan B.A, sinh năm 2013, tại thị trấn Việt Lâm (Vị Xuyên). Trong thời gian nghỉ Hè, B.A được bố mẹ cho lên chơi nhà bác ở thành phố Hà Giang. Chiều ngày 5.6, B.A cùng các bạn nhỏ trong xóm đi đến khu vực bãi cát bờ sông Lô chơi và bị trượt chân ngã xuống sông, đuối nước thương tâm. Những vụ việc đau lòng như thế tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng trẻ em bị đuối.

Những năm qua, công tác bảo vệ trẻ em là một trong những nhiệm vụ được các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, nhà trường quan tâm, chỉ đạo quyết liệt bằng các giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương. 100% trẻ sinh ra được cấp thẻ Bảo hiểm y tế; hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội. Ngành Y tế triển khai các hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em. Các địa phương tăng cường tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em bằng nhiều hình thức đa đạng, phong phú; đẩy mạnh xã hội hóa xây dựng các công trình, sân chơi, từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em nhất là dịp nghỉ Hè. Đặc biệt, các cấp, ngành phối hợp tổ chức tập huấn, truyền thông chuyển đổi hành vi, cung cấp kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cán bộ cấp xã, cộng tác viên thôn, bản, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em. Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức mở các lớp năng khiếu Hè; Thư viện tỉnh bổ sung nhiều đầu sách mới tạo điều kiện cho trẻ em đến đọc sách, học tập, nâng cao hiểu biết; nhiều nhà trường tổ chức các lớp dạy bơi cho học sinh. Hệ thống đoàn – đội cấp cơ sở tăng cường quản lý học sinh về sinh hoạt tại địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh nâng cao tinh thần cảnh giác khi tắm suối; bố chí đoàn viên, thanh niên hướng dẫn các em nhỏ tập bơi, khuyến cáo các em không tắm ở những nơi nguy hiểm, những ngày mưa lũ, đặc biệt khi tắm phải có sự giám sát của người lớn.

Nhằm tăng cường phòng ngừa tai nạn đuối nước trẻ em và các biện pháp phòng, chống xâm hại trẻ em, ngày 4.5, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, trong đó tập trung tuyên truyền về phòng tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước trẻ em; hướng dẫn cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, gia đình, cộng đồng kiến thức, kỹ năng bơi an toàn cho trẻ; tăng cường trách nhiệm của Ban điều hành, nhóm công tác liên ngành về bảo vệ trẻ em các cấp; phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, địa phương trong chỉ đạo các giải pháp phòng, chống đuối nước trẻ em ở các cấp; đẩy mạnh hoạt động xây dựng môi trường an toàn cho trẻ, thực hiện hiệu quả chương trình bơi an toàn và kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em; rà soát các khu vực, địa điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước như: Hồ treo, bể nước, ao hồ, sông, suối, cống, đập thủy lợi, mương, rãnh, thác nước tự nhiên… và cắm biển cảnh báo nguy hiểm để nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng trách đuối nước của người dân.

Trong thời điểm dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, kỳ nghỉ Hè của học sinh được kéo dài thêm, các lớp năng khiếu, hoạt động vui chơi ngoại khóa hạn chế tổ chức. Trong khi mùa Hè nắng nóng, trẻ em luôn hiếu động, tò mò, thích khám phá nhưng lại thiếu sự giám sát, nhắc nhở của người lớn, thiếu kỹ năng bảo vệ bản thân nên nguy cơ bị đuối nước cũng tăng cao. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương nhằm tạo môi trường vui chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ em, mỗi gia đình, phụ huynh cần nâng cao tinh thần cảnh giác, quản lý, giám sát chặt chẽ các em vui chơi trong dịp Hè.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN