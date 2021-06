BHG - Nhằm huy động vốn xã hội hóa để đầu từ, nâng cấp, cải tạo mặt bằng, khai thác tối đa tính năng, tăng thu ngân sách, đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa, phát triển thương mại… Huyện Quản Bạ đã ban hành Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ thị trấn Tam Sơn, từng bước hiện thực hóa Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện về chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác, quản lý chợ trên địa bàn giai đoạn 2021 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX.

Chợ thị trấn Tam Sơn hiện tại chưa đáp ứng nhu cầu kinh doanh, trao đổi hàng hóa của tiểu thương và nhân dân.

Chợ thị trấn Tam Sơn - trung tâm huyện Quản Bạ là chợ hạng III, được đầu tư xây dựng trên 20 năm và được cải tạo, nâng cấp năm 2016 có diện tích gần 7.280 m2. Trong đó diện tích xây dựng các gian nhà chợ cấp IV, dãy nhà ăn uống, nhà điều hành trên 1.000 m2; có 26 ki ốt do hộ kinh doanh xây dựng với tổng diện tích 398 m2; sân bê tông rộng 1.700 m2; sân đất 1.380 m2. Hiện nay, chợ có 43 hộ kinh doanh cố định.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ, Sèn Thăng Long cho biết: Việc quản lý và điều hành hoạt động của chợ thị trấn Tam Sơn theo mô hình hiện nay còn nhiều bất cập; vai trò, trách nhiệm của BQL chợ chưa được phát huy; trình độ chuyên môn của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; các quy định pháp luật về thuế, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ, chống hàng giả, hàng nhái… chưa thực hiện tốt. Đồng thời, hạ tầng chợ hiện chật hẹp, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, mất an toàn giao thông,... Từ trước đến nay việc đầu tư, sửa chữa chợ do ngân sách nhà nước, trong khi thu các loại phí hoạt động kinh doanh tại chợ không đủ bù đắp các chi phí, phục vụ cải tạo, sửa chữa. Vì vậy, việc chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ là rất cấp thiết, vừa đáp ứng nhu cầu kinh doanh hiện nay, nâng cao chất lượng hoạt động, quản lý chợ vừa thu hút nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp, cải tạo, khai thác tối đa, tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển thương mại ngày càng cao của huyện.

Theo Phương án chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác, quản lý chợ Tam Sơn, chợ được chuyển đổi hình thức từ Nhà nước quản lý sang doanh nghiệp/HTX quản lý, khai thác bằng việc tổ chức đấu thầu công khai lựa chọn được đơn vị có năng lực và phương án quản lý, khai thác hiệu quả nhất. Việc chuyển đổi mô hình quản lý vừa phải đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, HTX được giao quản lý vừa đảm bảo văn minh thương mại, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy, nổ, an toàn giao thông, trật tự công cộng, đáp ứng yêu cầu quản lý, hoạt động của chợ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đảm bảo nguồn thu ngân sách. Đồng thời phải đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh ổn định của các hộ đang kinh doanh trong chợ, quản lý tốt về đất đai, tài sản trên đất được giao theo quy định của pháp luật. Sau khi trúng thầu, chợ được giao cho các đơn vị quản lý trong 5 năm, hết thời hạn tùy thuộc vào điều kiện thực tế, kết quả hoạt động kinh doanh và nhu cầu của đơn vị trúng thầu sẽ tiếp tục có hình thức chuyển đổi phù hợp.

Ngoài ra, đơn vị trúng thầu khai thác, quản lý chợ thị trấn Tam Sơn phải thực hiện việc cải tạo, nâng cấp nhà chợ cũ và các ki ốt bán hàng, đầu tư nhà chợ mới, đổ mới sân bê tông, xây mới và khơi tạo hệ thống thoát nước, đầu tư đường điện sinh hoạt đảm bảo an toàn, cải tạo hàng rào, nâng cấp nhà vệ sinh, đảm bảo hệ thống phòng cháy, chữa cháy đúng quy định, nâng cấp cổng chợ, lắp đặt hệ thống camera giam sát, đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài chợ… đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho hoạt động kinh doanh, mua bàn háng hóa và mỹ quan đô thị. Các ngành nghề, mặt hàng kinh doanh trong chợ phải bố trí hợp lý, công khai, dân chủ; khai thác, thu các loại phí theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND thị trấn Tam Sơn Nhữ Thị Nga cho biết: Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh chợ được công bố công khai để nhân dân và các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ biết và tham gia đóng góp ý kiến. Qua nắm bắt, tâm tư của tiểu thương và bà con đồng tình với phương án huyện xây dựng, đồng thời mong muốn dù do Nhà nước hay giao cho doanh nghiệp/HTX tư nhân quản lý thì chợ cần được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp quy mô hơn; các gian hàng được quy hoạch, phân lô, vị trí rõ ràng, đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan và các điều kiện kinh doanh, buôn bán tốt nhất. Đây cũng là bộ mặt chung của thị trấn.

