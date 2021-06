Chung tay giúp người dân xây dựng nhà

BHG - Thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công (NCC), cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (BPCKQT) Thanh Thủy (Vị Xuyên) đã huy động cán bộ, chiến sỹ giúp đỡ nhiều gia đình xây dựng nhà ở.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy giúp gia đình anh Đặng Văn Thạy, thôn Nậm Lầu, xã Xín Chải (Vị Xuyên) xây dựng nhà.

Đại úy Liềng A Sân, Chính trị viên phó, Đồn BPCKQT Thanh Thủy, chia sẻ: Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, song song với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, đơn vị còn triển khai nhiều hoạt động hướng về đồng bào vùng biên, đặc biệt là Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho NCC, CCB nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Theo đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn đã bố trí, sắp xếp thời gian, công việc của đơn vị vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vừa làm tốt công tác an sinh xã hội, huy động cán bộ, chiến sỹ, cùng với các cơ quan, ban, ngành và chính quyền địa phương thường xuyên xuống địa bàn giúp đỡ nhân dân san nền, vận chuyển vật liệu xây dựng… Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng các chiến sỹ vẫn hăng say, nhiệt tình, quyết tâm hoàn thành sớm các công trình để người dân có chỗ ở ổn định. Qua đó góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Là một trong những gia đình được đơn vị giúp đỡ, ông Chúng Seo Châu, thôn Nà Sát, xã Thanh Thủy, chia sẻ: “Được Nhà nước hỗ trợ tiền xây nhà, nhưng mình tôi là lao động chính, do vậy các đồng chí BĐBP và chính quyền xã đã giúp đỡ san nền, đào móng đến khi hoàn thiện ngôi nhà. Có nhà mới, không còn lo lắng mỗi khi mưa to, gió lớn mà tập trung làm kinh tế để cuộc sống ổn định”.

Theo thượng tá Nguyễn Hồng Quang, Chính trị viên Đồn BPCKQT Thanh Thủy: “Từ đầu năm đến nay, đơn vị giúp được 15 gia đình xây nhà, với hơn 200 ngày công lao động. Đối với các gia đình còn lại, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương 5 xã biên giới đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành, bàn giao cho các hộ đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, đơn vị còn hỗ trợ kinh phí để các hộ mua sắm đồ dùng thiết yếu phục vụ đời sống hàng ngày”.

Việc tích cực chung tay xóa nhà tạm, xây nhà kiên cố cho NCC, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở của Đồn BPCKQT Thanh Thủy thời gian qua đã tạo động lực để các hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Qua đó thắt chặt hơn nữa tình quân dân, sát cánh bên nhau xây dựng quê hương, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Bài, ảnh: Kim Khánh (Đồn BPCKQT Thanh Thủy)