Cần đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng công trình dân dụng

BHG - An toàn lao động (ATLĐ) từ lâu đã là 1 trong những vấn đề cấp thiết, luôn được xã hội lưu tâm. Nhiều nhà thầu thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong quản lý, nâng cấp các vật dụng bảo vệ công nhân thi công tại các công trình, gây tại nạn lao động, nguy hiểm đến tính mạng con người.

Người lao động làm việc trên cao nhưng không có thiết bị bảo hộ. Ảnh chụp tại khu vực phường Trần Phú (thành phố Hà Giang).

Trên địa bàn tỉnh ta, tình trạng các công trình xây dựng dân dụng thường xuyên xảy ra việc các chủ thầu xây dựng chủ quan, không cung cấp đầy đủ các tư trang bảo vệ công nhân thi công tại công trường như: Mũ bảo hộ, dây an toàn, găng tay, giày chống trượt, quần áo bảo hộ… gây nguy hiểm khôn cùng. Trong quá trình xây dựng, công nhân sẽ đứng ở những vị trí nguy hiểm trên các tầng cao, bắc giàn giáo, đứng trát trên mặt ngoài của các tòa nhà. Rất nhiều trường hợp công nhân bị rơi, ngã từ trên tầng cao xuống đất, gây thương tích nặng nề, làm suy giảm sức khỏe về sau, thậm chí gây tật nguyền mãi mãi. Bên cạnh đó, cũng do các chủ thầu xây dựng không tổ chức các lớp tập huấn đào tạo nghiệp vụ cơ bản, đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng. Thực tế cho thấy, đa số các công nhân tại các công trình dân dụng, những người mới vào nghề, được những người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề truyền miệng lại những kiến thức qua loa về cách tự đảm bảo ATLĐ cho bản thân như: Phải chú ý quan sát mọi vật xung quanh, trèo bắc giàn giáo nên chọn vị trí thuận lợi, đứng đón vật liệu trên cao phải bám tay vào trụ cột bên cạnh, dùng xà cày dỡ cốp pha đứng lệch sang 1 bên… Nhưng lý thuyết thường xa vời thực tế. Bên cạnh đó, dường như các công nhân tại các công trường xây dựng dân dụng không được ký kết hợp đồng lao động, đảm bảo các quyền lợi trong công việc, tăng lương theo định kỳ, chế độ bảo hiểm xã hội… Anh Vàng Seo Chinh, xã Minh Sơn (Bắc Mê) chia sẻ: Tôi làm thuê cho chủ thầu xây dựng đến nay đã được gần 20 năm, đa số là các công trình xây dựng dân dụng tư nhân, hoạt động diễn ra thường ngày của công trường bao năm nay vẫn vậy. Các thiết bị bảo hộ ATLĐ cá nhân hầu như không có, mọi công nhân thường mặc quần áo phù hợp với thời tiết. Nhiều trường hợp trong quá trình xây dựng bị ngã gây chấn thương nặng, thậm chí còn mất mạng. Không được hưởng các chế độ, tiền lương, bảo hiểm xã hội khi nằm viện điều trị, phải tự lo viện phí. Chúng tôi làm việc hưởng lương theo ngày công, sức khỏe, tay nghề, kỹ thuật của từng người. Vì mưu sinh nên những người lao động như chúng tôi phải nỗ lực vượt qua những nguy hiểm rình rập để có tiền trang trải cuộc sống.

Chú Nguyễn Văn Hải, phường Trần Phú (thành phố Hà Giang) cho biết: Tôi thấy tình hình đảm bảo ATLĐ trong xây dựng các công trình dân dụng hiện nay rất kém, các chủ thầu không quan tâm đến sức khỏe, tính mạng của người lao động. Những tư trang an toàn không có. Đi qua các công trình nhà cao tầng đang xây dựng thấy công nhân leo trèo mà sởn gai ốc. Tôi nghĩ cần nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về ATLĐ trong xây dựng. Kính mong các ngành chức năng cần mạnh mẽ, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm không đảm bảo ATLĐ trong xây dựng; cần đánh giá chính xác, đầy đủ năng lực thi công của các chủ thầu xây dựng công trình.

Mỗi chủ thầu xây dựng hãy tự mình nâng cao ý thức, quan tâm đến sức khỏe, tính mạng của người lao động. Đừng để những sự việc thương tiếc, đau buồn xảy ra. Hãy đặt mình vào công việc thường ngày đầy nguy hiểm của công nhân trên công trường xây dựng, nâng cao trách nhiệm đảm bảo ATLĐ trong xây dựng.

Bài, ảnh: Thái Khang