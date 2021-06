Bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong đại dịch và phòng, chống tai nạn thương tích

BHG - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích (TNTT), tai nạn đuối nước trẻ em. Thời gian qua, Tỉnh đoàn và chính quyền địa phương đã và đang tích cực triển khai các giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất trẻ em bị TNTT và nhiễm dịch bệnh.

Thiếu nhi học bơi. (Ảnh chụp trước ngày 25.4.2021)

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học, Phó Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh, cho biết: Kỳ nghỉ Hè đã đến, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Đội trong toàn tỉnh phối hợp với với các cấp, ngành tổ chức tuyền truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào và các em thiếu nhi về cách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: Tuyên truyền cho các bậc phụ huynh, học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, hạn chế tiếp xúc, tụ tập đông người; thành lập các đội thanh niên tình nguyện tại chỗ cùng với các thầy, cô giáo và học sinh vệ sinh khử trùng trường, lớp; vận động nguồn lực hỗ trợ phát nước rửa tay, khẩu trang y tế miễn phí. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, Hội Đồng đội tỉnh đề nghị Hội đồng Đội các huyện, thành phố triển khai thực hiện chiến dịch truyền thông với chủ đề “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh” phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, thể hiện rõ vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, tạo cho các em những ngày Hè vui tươi, an toàn, bổ ích.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, hình thức tổ chức các hoạt động sinh hoạt Hè cho thiếu nhi tại địa phương cũng được đổi mới. Các Huyện, Thành đoàn phối hợp với ngành Giáo dục lựa chọn, đa dạng hóa phương thức tổ chức các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi ôn bài, học tập, tổ chức sinh hoạt Hè, ôn tập văn hóa, rèn luyện kỹ năng. Trong đó tăng cường các hoạt động, sân chơi giáo dục, sinh hoạt trực tuyến trên mạng xã hội. Phát huy hiệu quả các mô hình hoạt động: Phát thanh măng non, trải nghiệm, sáng tạo… gắn với phát huy vai trò của các đội thanh niên, sinh viên tình nguyện. Tuyên truyền và chia sẻ để thiếu nhi, phụ huynh biết và theo dõi chương trình giao lưu trực tuyến và phim ngắn giáo dục kỹ năng cần thiết cho thiếu nhi trên Fanpage của Hội Đồng đội Trung ương.

Bí thư Huyện đoàn Quản Bạ, Viên Thị Mai Lan cho biết: Huyện đoàn đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép vào các hoạt động Đoàn – Hội – Đội về “Tăng cường triển khai công tác phòng, chống TNTT cho trẻ em”. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục và các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ để đảm bảo an toàn cho trẻ.

Bên cạnh TNTT, tai nạn đuối nước ở trẻ em cũng là một nỗi lo mỗi dịp Hè về, theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 4 trường hợp trẻ em bị đuối nước. Do đó, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Nhà thiếu nhi các huyện rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn các thiết bị học tập, thiết bị vui chơi trong khuôn viên; căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, nghiên cứu hình thức tổ chức các lớp năng khiếu, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, các hoạt động vui chơi giải trí tại chỗ trong dịp Hè. Khuyến khích tổ chức các sân chơi lưu động phục vụ cho thiếu nhi trên địa bàn, hạn chế các hoạt động tập trung đông người, đảm bảo an toàn cho thiếu nhi trong tình hình dịch bệnh.

Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn - Hội - Đội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, góp phần giảm thiểu tình trạng TNTT cho trẻ em.

Bài, ảnh: LÊ HẢI