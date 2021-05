Tăng cường kiểm soát vùng biên

BHG - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong khu vực, các lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát để bảo vệ chặt vùng biên giới, ngăn chặn kịp thời các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

Các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát tại Mốc 238, xã Lao Chải (Vị Xuyên)

Trung tá Lê Việt Phương, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Trong trạng thái vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vừa chống dịch Covid-19, BĐBP tỉnh kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch. Trong đó, duy trì 59 chốt kiểm soát cố định, 17 Tổ cơ động với 260 cán bộ, chiến sĩ BĐBP và 156 cán bộ công an, dân quân, y tế tham gia thường trực, tuần tra, kiểm soát trên các đường mòn, lối mở toàn tuyến biên giới. Chuẩn bị cho ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, BĐBP chỉ đạo các đơn vị nắm chắc, dự báo sát tình hình, đảm bảo quân số duy trì các chốt và Tổ cơ động trực 24/24h kiểm soát tại các khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện các trường hợp công dân nhập cảnh trái phép, đưa về khu cách ly an toàn. Từ đầu năm đến nay, BĐPB tỉnh tiếp nhận 69 vụ với 353 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả; trao trả cho nước bạn 19 công dân; bắt giữ 214 vụ với 755 công dân nhập cảnh trái phép vào nước ta.

Theo ghi nhận, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Vị Xuyên) vẫn duy trì 6 chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn 5 xã biên giới, gồm: Thanh Thủy, Thanh Đức, Xín Chải, Lao Chải, Minh Tân. Trên tinh thần “chống dịch như chống giặc”, các cán bộ, chiến sĩ có mặt đủ 100% quân số tại các chốt chặn. Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát toàn bộ đường biên giới dài 31,252 km, chúng tôi còn phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho nhân dân khu vực biên giới phòng, chống dịch và cam kết không xuất, nhập cảnh trái phép. Vì vậy, trong 4 tháng qua, Đồn đã tiếp nhận 99 công dân do Trung Quốc trao trả, không có người nhập cảnh trái phép - Trung tá Nguyễn Hồng Quang, Chính trị viên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy cho hay.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Cháng Văn Thịnh, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy bày tỏ: Qua xem tivi, nghe đài, tôi biết dịch bệnh Covid-19 ở nhiều nước diễn ra rất phức tạp, nguy hiểm, làm chết nhiều người. Nhà tôi ở cạnh Mốc 259, lúc nào cũng có lực lượng biên phòng kiểm soát nên rất yên tâm. Trước tôi hay sang khu vực cửa khẩu để làm thuê nhưng từ khi có dịch tôi nghiêm túc chấp hành các quy định và không đi lại giữa 2 bên. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên ít việc làm hơn, tôi chủ yếu ở nhà trồng ngô, sắn, lúa, tăng gia sản xuất để có thêm thu nhập.

Có mặt tại khu cách ly xã Thanh Thủy, chúng tôi thấy rõ quyết tâm phòng, chống dịch luôn đặt trong trạng thái cao nhất. Hơn 1 năm qua, nơi đây đã tiếp nhận 855 công dân đến cách ly tập trung, đồng nghĩa với việc các cán bộ, đội ngũ y tế phải luôn sẵn sàng tinh thần phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Thời điểm này, có 15 công dân đang thực hiện cách ly. Dù cường độ làm việc cao nhưng các y, bác sỹ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Trong bất cứ giai đoạn nào, trên tuyến đầu chống dịch, không chỉ riêng các cán bộ, chiến sĩ BĐBP và các lực lượng chức năng mà toàn thể nhân dân miền cực Bắc luôn chung sức, đồng lòng cùng cả nước giữ vững thành quả chống dịch Covid-19.

Bài, ảnh: MỘC LAN