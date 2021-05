Sẵn sàng tham gia hiến máu trong mùa dịch

BHG - Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động hiến máu tình nguyện, để đáp ứng đủ lượng máu cấp cứu, điều trị cho người bệnh, các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Ngân hàng máu sống tỉnh luôn sẵn sàng hiến máu khi cần và kêu gọi mọi người chung tay hiến máu cứu người.

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tham gia hiến máu Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức. Ảnh: Phạm Hoan

Từ thời sinh viên, anh Hoàng Văn Hải, thành phố Hà Giang đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Hiện đang là là Phó Chủ nhiệm CLB Ngân hàng máu sống tỉnh, anh Hải chia sẻ: “Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Viện Huyết học truyền máu T.Ư không tổ chức được các cuộc hiến máu lớn để cung cấp cho các bệnh viện vệ tinh; ở cấp tỉnh cũng không tổ chức được nhiều đợt hiến máu. Khó khăn hiện nay là nhiều người ngại đi đến bệnh viện hiến máu do dịch Covid-19, hơn nữa do mỗi người chỉ hiến được 1 lần và phải chờ đến 3 tháng sau mới hiến tiếp được trong khi lượng bệnh nhân ngày càng đông, nhất là bệnh nhân bị bệnh về máu bẩm sinh tiêu thụ lượng máu rất lớn. Tuy nhiên, CLB đã xây dựng được hội viên ở tất cả các huyện, thành phố để sẵn sàng hiến máu khi người bệnh cần. Đặc biệt hồi tháng 5, dịch Covid-19 bùng phát, các hội viên đã hiến được 130 đơn vị máu. CLB hoạt động theo hình thức là đăng các trường hợp cấp cứu cần truyền máu lên facebook “CLB Ngân hàng máu sống Hà Giang” để các thành viên biết và đến hiến máu. Bên cạnh đó, CLB thường xuyên tham gia các kỳ cuộc hiến máu do Hội Chữ thập đỏ tổ chức để tuyên truyền về việc hiến máu không có hại cho sức khỏe và cho mọi người thấy được ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện”.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, nguồn máu đảm bảo cho điều trị người bệnh ngày càng giảm, CLB đang là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch vừa vận động hiến máu an toàn. Tất cả các thành viên CLB bất kể nam hay nữ, già hay trẻ, ai cũng sẵn sàng hiến máu nhân đạo. Nhờ vậy, năm 2020, CLB đã hiến được trên 350 đơn vị máu, đảm bảo được phần nào lượng máu cho các bệnh nhân. Chị Phạm Thị Tân, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cho biết: “Tôi đã hiến máu được hơn 28 lần rồi, mỗi khi có người cần nhóm máu của tôi và đủ điều kiện sức khỏe là tôi lại đi hiến máu. Đây là một việc làm rất ý nghĩa và thiết thực vì có thể trực tiếp cứu giúp người bệnh”.

CLB Ngân hàng máu sống được thành lập từ năm 2014 với 46 thành viên, sau 7 năm hoạt động đã thu hút sự tham gia của 1.600 người, trong đó có khoảng 100 thành viên hiến máu thường xuyên. Chị Dương Hồng Chuyên, thành viên CLB Ngân hàng máu sống tỉnh, cho biết: Trong thời điểm dịch bệnh Covid - 19 CLB vẫn hoạt động và tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch của Bộ Y tế, khi cần máu thì bất kể đêm hôm, mưa gió các thành viên vẫn đến bệnh viện hiến máu cho người bệnh. Thậm chí những người 54 tuổi vẫn hiến máu. Với những người không thể hiến máu được cũng có thể vận động bạn bè, người thân tham gia hiến máu”.

Với tình trạng khan hiếm máu như hiện nay, CLB luôn kêu gọi mỗi người khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn hãy luôn sẵn sàng, tích cực tham gia hiến máu và vận động mọi người cùng hiến máu cứu người.

LÊ HẢI