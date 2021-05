Huyện Đồng Văn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch Covid-19 cho ngày bầu cử

BHG - Huyện Đồng Văn có trên 54 km đường biên giáp với nước bạn Trung Quốc. Theo dự kiến, địa phương này cũng được Đài Truyền hình Việt Nam lựa chọn một điểm bỏ phiếu tại thôn Lô Lô Chải, dưới chân Cột Cờ Lũng Cú để truyền hình trực tiếp về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra vào ngày 23.5 tới đây. Cùng với công tác chuẩn bị các nội dung khác, việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử cũng được huyện Đồng Văn đặc biệt quan tâm.

Điểm bỏ phiếu thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú dự kiến sẽ được Đài Truyền hinh Việt Nam chọn để truyền hình trực tiếp.

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, thông tin tuyên truyền cho cuộc bầu cử trên địa bàn huyện đã và đang được thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ theo lịch trình, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chưa phát sinh những vấn đề ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các Tổ chức phụ trách bầu cử từ huyện đến xã đều nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, xác định là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tích cực huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và nỗ lực triển khai công việc tiếp theo để kịp thời chuẩn bị tốt nhất cho tổ chức cuộc bầu cử. Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử (UBBC) và các tổ chức phụ trách bầu cử từ huyện đến cấp xã đã tập trung làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Việc ban hành và cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, của tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Cử tri thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử, UBBC huyện đã thành lập Tiểu ban bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội gồm 10 thành viên là đại diện các đơn vị Lực lượng vũ trang và các cơ quan Kinh tế hạ tầng, Y tế, NN&PTNT, Văn phòng HĐND & UBND huyện. Tiểu ban bản vệ đã xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ cho cuộc bầu cử. Tiểu ban An ninh, trật tự an toàn xã hội huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt việc rà soát, tra cứu, nắm bắt thông tin chính trị nội bộ nói chung, lịch sử chính trị của người ứng cử nói riêng theo quy định. Đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định, chưa phát hiện vấn đề gì phức tạp liên quan đến cuộc bầu cử.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19, cấp ủy, chính quyền huyện đã quyết liệt chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện và xã tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt các biện pháp phòng, chống trên địa bàn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn không có trường hợp nào nghi nhiễm và mắc Covid-19. Hiện huyện Đồng Văn đang duy trì 15 chốt phòng chống dịch trên 54km đường biên để kiểm soát người dân qua lại khu vực biên giới. Đối với các khu vực bỏ phiếu, Tiểu ban an ninh trật tự an toàn xã hội đã xây dựng Kế hoạch phòng, chống Covid-19 đối với 108 khu vực bỏ phiếu, tuyên truyền cho cử tri thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch; bố trí cán bộ y tế tại các địa điểm bỏ phiếu để kiểm tra thân nhiệt đối với cử tri; chuẩn bị trang thiết bị y tế phòng dịch như khẩu trang, nước sát khuẩn tại khu vực bỏ phiếu, có phương án cách ly đối với cử tri có triệu chứng như ho, sốt, thân nhiệt cao hơn mức bình thường và chuẩn bị hòm phiếu dự phòng để thực hiện quyền bầu cử của cử tri bị cách ly tại khu vực cách ly theo quy định… Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, công tác phòng chống dịch Covid-19, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tới đây sẽ thực sự là "Ngày hội non sông" nơi cực Bắc của Tổ Quốc.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ