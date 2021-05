Ghi ở những điểm bầu cử vùng sâu, vùng xa và khó khăn nhất của Hà Giang

BHG - Để ghi nhận không khí bầu cử trong ngày 23.5, phóng viên Báo Hà Giang đã có mặt tại một số điểm bầu cử đặc biệt, đó là những địa bàn biên giới như xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn; xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc; xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, xã Bằng Hành, vùng đất cách mạng năm xưa thuộc huyện Bắc Quang và một số điểm bỏ phiếu di động dành cho những trường hợp cử tri đặc biệt.

*​Tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, hơn 2 nghìn cử tri nơi đây phấn khởi cầm trên tay lá phiếu bầu cử, sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân nơi đây. Lũng Cú là cụm bầu cử số 1 của huyện Đồng Văn. Với đa số cử tri là đồng bào dân tộc Lô Lô và Mông, địa hình đi lại khó khăn, có nhiều cử tri phải đi bộ hàng giờ đồng hồ mới tới địa điểm bỏ phiếu. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, từ sáng sớm, các cử tri đã có mặt đông đủ, thể hiện trách nhiệm với lá phiếu bầu cử. Tại điểm bỏ phiếu số 4 của xã, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú. Sáng sớm, hơn 400 cử tri 2 thôn Lô Lô Chải và Séo Lủng đã tề tựu dưới chân núi Rồng thực hiện nghi lễ Chào cờ. Hàng trăm cặp mắt, trái tim hướng về phía lá cờ đỏ, sao vàng tung bay trên Cột cờ quốc gia Lũng Cú, cùng hát vang bài Quốc ca.

Gia đình cử tri Sình Dỉ Gai, thôn Lô Lô Chải dậy từ sớm chuẩn bị tham gia bầu cử

Cử tri lớn tuổi tham gia ngày hội non sông

Lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn tham gia bỏ phiếu bầu cử

Các cử tri được đo thân nhiệt, sát khuẩn trước khi vào khu vực bầu cử

* Tại xã Sơn Vĩ (Mèo Vạc), cùng với nhân dân cả nước, sáng nay hơn 3.400 cử tri tại xã biên giới Sơn Vĩ đã nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trước khi thực hiện quyền công dân của mình tất cả các cử tri đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn phòng, chống dịch Covid-19

Tại 8 điểm bầu cử của xã Sơn Vĩ, từ sáng sớm, bà con người Mông, Xuồng, Giấy... nơi đây đã gác lại công việc hằng ngày để cùng nhau đi đến nơi bỏ phiếu. Mọi con đường đi đến trung tâm xã và các điểm bầu cử, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tung bay hòa cùng sắc màu trang phục của đồng bào các dân tộc nơi đây. Tất cả đã tạo nên khung cảnh rực rỡ nơi vùng biên giới. Tiếng loa phát thanh tuyên truyền về ngày bầu cử vang vọng khắp bản, làng khiến không khí của ngày bầu cử thêm vui tươi, rộn ràng. Theo ghi nhận, tại các điểm bầu cử, đúng 7 giờ sáng, sau lễ chào cờ, các cử tri đã thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và đứng giãn cách ít nhất 2 mét cùng nhau thực hiện quyền công dân, lần lượt tiến hành bỏ phiếu bầu cho các ứng cử viên với niềm tin và kỳ vọng riêng.

Các đại biểu cử tri thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc bầu cử

Có mặt tại điểm bầu cử từ rất sớm, cử tri Vừ Mí Chả, thôn Lũng Chỉn chăm chút xem lại một lần nữa danh sách những người ứng cử đại biểu trước khi quyết định lựa chọn bỏ phiếu. Anh chia sẻ: từ nhiều tháng nay, nhờ được cán bộ xã tuyên truyền nên mình hiểu ngày bầu cử này quan trọng lắm. Mình đã xem rất nhiều lần thông tin về các đại biểu ứng cử lần này nên chỉ bầu chọn những người đủ tài năng, trí tuệ để đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo.

Với gương mặt rạng rỡ, bà Hoàng Thị Tương, thôn Lũng Làn, cho biết: Xã của mình còn nghèo, mấy năm nay được nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng trường học, trạm y tế, điện, đường… nên bà con thôn bản rất vui mừng. Hôm nay, hơn 4 giờ sáng tôi và mọi người trong nhà đã dậy chuẩn bị để đến điểm bỏ phiếu cho kịp giờ khai mạc. Tôi và bà con dân bản sẽ lựa chọn những người có tài để bầu vào đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND giúp bà con trong bản cũng như trong xã mình ngày càng phát triển hơn nữa.

Cử tri lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn xã Sơn Vĩ tham gia bầu cử. ảnh: Hữu Lanh (Biên phòng)

Không chỉ đồng bào nhân dân các dân tộc xã Sơn Vĩ, hòa trong dòng người đến bầu cử còn có đông đảo cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, lực lượng đang ngày đêm thường trực bám bản thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Với các anh những ngày này nhiệm vụ phối hợp cùng lực lượng Công an, Quân sự xã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử luôn được đặt lên hàng đầu. Song song với đó, cán bộ, chiến sĩ cũng không quên thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình.

Theo UBBC xã Sơn Vĩ trong đợt này, ngoài việc bầu đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, các cử tri trên địa bàn xã sẽ bầu 23 đại biểu trong tổng số 38 người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Với đặc thù là xã đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng với 19 thôn, bản trải khắp một vùng núi đá rộng lớn dọc biên giới Việt - Trung. Để đảm bảo công tác bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp cấp ủy, chính quyền xã Sơn Vĩ đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với trình độ nhận thức, phong tục tập quán và tâm lý của bà con nhân dân. Dù rất bận rộn đang vào vụ vun ngô nhưng bà con trên địa bàn xã đều chủ động về thời gian, thực hiện nghiêm túc quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, quân và dân xã biên giới Sơn Vĩ đang rất phấn khởi, đồng thuận, sáng suốt để bầu chọn những đại biểu đủ năng lực, trình độ nhằm gánh vác trọng trách vì sự phát triển bền vững của đất nước và đời sống ấm no của nhân dân.

* Tại xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần là một địa bàn biên giới còn rất nhiều khó khăn. Dân số chủ yếu của xã là đồng bào Mông. Toàn xã còn 55,26% hộ nghèo Nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cho cuộc bầu cử nên công tác bầu cử trong ngày 23.5 diễn ra khá sôi nổi. Xã có 7 khu vực bỏ phiếu với 1.212 cử tri đăng ký bầu cử. Với nỗ lực và quyết tâm rất cao, cùng với ý thức trách nhiệm của đồng bào nơi đây tính đến 10h sáng 23.5, toàn xã đã có gần 100% tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu.

Lực lượng y tế xã Pà Vầy Sủ kiểm tra thân nhiệt đối với cử tri trước khi vào khu vưc bỏ phiếu.

Người dân thôn Khấu Sỉn (Pà Vầy Sủ) xuống núi đi bỏ phiếu.

Đoàn viên thanh niên xã Pà Vầy Sủ phát khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân.

Cử tri thôn Thèn Ván, xã Pà Vầy Sủ thực hiện nghiêm giãn cách tại khu vực bỏ phiếu.

Các cử tri xã Pà Vầy Sủ thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu thôn Thèn Ván.

* Để đảm bảo quyền lợi của các công dân, đồng thời hỗ trợ các công dân thực hiện nghĩa vụ của mình, trong ngày bầu cử 23.5, các địa phương, đơn vị đã nỗ lực cử các tổ cán bộ mang hòm phiếu di động đến các địa điểm, các trường hợp cử tri là người khuyết tật, không có khả năng đến nơi bỏ phiếu; các cử tri thuộc diện cách ly y tế phòng chống dịch covid-19; những người bệnh nặng không thể di chuyển đến các điểm bầu cử. Qua đó đã giúp các công dân thực hiện quyền bầu cử của mình.

Tổ cán bộ phường Quang Trung (TPHG) đến tận gia đình trường hợp cử tri bị bệnh nặng để giúp cử tri bỏ phiếu bầu cử ngay tại nhà

Các cán bộ phục vụ bầu cử đến Trung tâm Công tác xã hội tỉnh để giúp đỡ các cụ già tại đây thực hiện bỏ phiếu bầu

Các cán bộ bầu cử (TPHG) phục vụ trường hợp cử tri phải cách ly tại nhà để phòng dịch Covid-19

Cán bộ xã Bằng Hành, huyện Bắc Quang hỗ trợ trường hợp bệnh nhân bỏ phiếu bầu cử tại nhà. Ảnh: Nguyễn Hùng

Nhóm phóng viên thực hiện: My Ly - Minh Đức - Văn Long - Quỳnh Hương