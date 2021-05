Các đơn vị lữ hành tiếp tục gặp khó khi dịch Covid-19 xuất hiện trở lại

BHG - Sau khi dịch Covid-19 được khống chế trong quý I năm nay, những ngày tháng 3 tháng 4, vừa qua, nhịp sống dần trở lại bình thường với những hy vọng vượt lên cho nhiều ngành, trong đó có ngành du lịch. Tuy nhiên, những ngày qua các ca bệnh Covid-19 lại tiếp tục xuất hiện trong cộng đồng tại Hà Nam, Hưng Yên, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, ảnh hưởng mạnh đến hoạt động du lịch. Là một điểm đến du lịch đầy hấp dẫn, Hà Giang cũng đang chịu ảnh hưởng không nhỏ do dịch Covid-19.

Điểm tham quan mốc số 0 nổi tiếng ở TP. Hà Giang dịp nghỉ lễ 30.4 này ít khách do dịch Covid-19.

Mới đây, Sở VHTT&DL đã phải ban hành một công văn kêu gọi sự chung tay hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Qua đó cho thấy, do diễn biến phức tạp của dịch, chúng ta buộc phải dừng lại các sự kiện văn hóa, lễ hội theo kế hoạch. Đồng chí Triệu Thị Tình, Phó giám đốc Sở VHTT&DL Hà Giang, cho biết: Đến nay, nhiều tuor đến Hà Giang đang bắt đầu hoãn, hủy tour. Dịp 30.4, dù khách đi lẻ đến Hà Giang vẫn đông, nhưng công suất giường, phòng của các cơ sở lưu trú dịp này chỉ đạt khoảng khoảng 50%. Điều này khiến cho các doanh nghiệp lữ hành sau những ảnh hưởng do các đợt dịch trước chưa kịp hồi phục, nay đã tiếp tục bị ảnh hưởng nặng. Qua đó, ngành VHTT&DL kêu gọi các các địa phương trong tỉnh, Hiệp hội du lịch tỉnh có sự phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành khắc phục khó khăn. Đồng thời, cũng kêu gọi các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tích cực phối hợp với du khách, hoàn kinh phí đặt tour hoặc hoãn chương trình đến Hà Giang một cách phù hợp nhất.

Qua trao đổi với lãnh đạo Phòng Quản lí du lịch, thuộc Sở VHTT&DL, được biết: Đến thời điểm này có khá nhiều doanh nghiệp, đơn vị lữ hành thông báo đang gặp khó do đối tác, khách hủy tour bởi dịch Covid-19. Một số đơn vị do ảnh hưởng của các đợt dịch Covid-19 trước đó đã phải thông báo tạm ngừng hoạt động có thời hạn. Và đến thời điểm hiện tại, theo thống kê chưa đầy đủ, đã có nhiều doanh nghiệp thông báo gặp khó do khách, đối tác hủy tour, gồm: Công ty TNHH Du lịch phượt Hà Giang, Công ty TNHH thương mại du lich Phan Anh, Công ty TNHH Du lịch dân gian Hà Giang, Công ty Chip Travel Hà Giang, Công ty Dịch vụ du lịch thương mại Hà Giang trẻ, Công ty Thương mại dịch vụ và du lịch Vinpec…

Theo chị Hà, chủ khách sạn Hương Trà, TP. Hà Giang cho biết, lượng khách đặt phòng năm nay ít hơn so với cùng kỳ các năm trước. Dịch Covid-19 xảy ra nên có khách đã hủy phòng.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công ty Dịch vụ du lịch thương mại Hà Giang trẻ, một công ty du lịch rất có uy tín ở Hà Giang, cho biết: Trong đợt dịch này, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của công ty, đa phần số tour đã phải hoãn, hủy, với lượng khách đã đặt nay phải hoãn, hủy là khoảng 360 người. Công ty không chỉ tổ chức cho khách đến Hà Giang mà còn đến các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai nên ảnh hưởng của dịch tác động qua các lần là không hề nhỏ. Đây đã là lần thứ 4 công ty cùng nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn chịu thiệt hại bất khả kháng. Tuy nhiên anh Trãi cho biết, với tinh thần chung tay chống dịch, vì sự an toàn của du khách và cộng đồng, công ty sẵn sàng đồng hành cùng với khách, làm hết sức mình để giảm thiệt hại và đảm bảo an toàn cho khách và các đối tác. Hiện nay, công ty đang tích cực liên hệ, phối hợp với các đơn vị, đối tác để làm sao giảm tối đa thiệt hại cho du khách khi phải hủy tour đợt 30.4 và dịp Lễ hội Chợ tình Khâu Vai tới đây.

Không dấu được nỗi buồn, anh Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại du lich Phan Anh, thành phố Hà Giang, cho biết: Ngay từ những đợt dịch đầu tiên, công ty của anh đã phải chịu ảnh hưởng khi khách đặt tour, công ty đã book chỗ nghỉ, dịch vụ tại các cơ sở du lịch, nhưng nhiều tour phải hủy do dịch. Đến lần này, áp sát ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5, do dịch bùng phát, khách đột ngột hủy tour khiến cả khách, cả công ty và các cơ sở dịch vụ được công ty đặt chỗ đều thiệt hại, đây là điều không mong muốn. Lần này khi dịch đang có chiều hướng được khống chế tốt thì đột ngột lại xảy ra. Số lượng các đơn vị đặt tour với công ty và bắt buộc phải hủy đến thời điểm này là 8 tour đặt, cùng với đó là nhiều khách lẻ.

Không chỉ các công ty lữ hành, nhiều nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh cũng cho biết, do dịch bùng phát sát dịp lễ 30.4 nên năm nay lượng khách đi theo các tour đến Hà Giang giảm hoặc xảy ra việc khách hủy phòng. Các nhà hàng ăn uống cũng không có đông khách như cùng kỳ các năm trước.

Mặc dù chịu ảnh hưởng do dịch, nhưng theo lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lữ hành, trong đó có Công ty Dịch vụ du lịch thương mại Hà Giang trẻ và Công ty TNHH Thương mại du lich Phan Anh, cho biết: Các đơn vị không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà luôn chủ động, nỗ lực để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân. Đồng thời mong muốn tỉnh, các địa phương có những sự hỗ trợ về chính sách thuế với các doanh nghiệp làm du lịch, ưu tiên tiêm vác xin Covid-19 cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm du lịch, những người luôn có nguy cơ cao khi tiếp xúc thường xuyên với nhiều khách đến từ các địa phương trong cả nước…

Có thể nói, với những lợi thế rất lớn về địa danh, thắng cảnh, đặc biệt là điểm đến Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, những năm qua du lịch Hà Giang luôn có sức cuốn hút mạnh với du khách. Theo đánh giá rất khách quan của các chuyên gia du lịch, Hà Giang là điểm đến mang lại nhiều giá trị khám phá, phiêu lưu, cộng với đó là các điểm du lịch lịch sử, tâm linh…, khiến du khách rất thích thú, đặc biệt là giới trẻ. Từ đó, mặc dù đường xá xa xôi, nhưng lượng khách đến Hà Giang những năm qua lúc nào cũng ở mức trên 1 triệu lượt. Tuy nhiên, trong bối cảnh chung của dịch Covid-19 trên toàn cầu và trong cả nước, khiến cho lượng khách sụt giảm mạnh. Đợt bùng phát dịch trong cộng đồng lần thứ 4 ở Việt Nam giống như “cú đấm” thứ 4 khiến những nỗ lực phục hồi gặp nhiều khó khăn. Sự ảnh hưởng của dịch không chỉ kìm lại sự phát triển của du lịch mà còn ảnh hưởng mạnh đến nhiều mục tiêu phát triển của tỉnh ta và các địa phương trong cả nước. Qua đó, đòi hỏi cần những nỗ lực, biện pháp sẵn sàng để hồi phục ngay sau khi dịch được khống chế.

Bài, ảnh: Huy Toán