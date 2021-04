Xuyên đêm thực hiện nhiệm vụ cấp Căn cước cho bà con

BHG - Với chỉ tiêu kế hoạch giao cấp Căn cước công dân (CCCD) lớn từ nay đến 1.7, thời gian không có nhiều, vì thế, thực hiện đợt cao điểm về cấp CCCD, những ngày này ở khắp các địa phương trong tỉnh, lực lượng Công an và các ngành, đoàn thể đang rất tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con ra các địa điểm cấp CCCD để làm các thủ tục cấp đổi từ chứng minh nhân dân cũ sang CCCD điện tử. Tại nhiều địa phương, trước những khó khăn về địa bàn rộng, giao thông khó khăn, thời tiết mưa nắng thất thường, đặc biệt là lực lượng cấp CCCD còn mỏng, do đó anh em cán bộ Công an và các lực lượng hỗ trợ phải rất nỗ lực. Đa phần các điểm cấp CCCD, lực lượng Công an phải thức xuyên đêm để cấp CCCD cho bà con, có những điểm, anh em thức đến 2 – 3 giờ sáng mới xong việc.

Những hình ảnh xuyên đêm cấp CCCD tại huyện Mèo Vạc (Ảnh: Minh Đức)

Sáng sớm, lực lượng Công an ở Hoàng Su Phì đã có mặt ở cơ sở để cấp CCCD cho bà con các dân tộc. (Ảnh: Hoàng Chính)

Công an huyện Yên Minh đang quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. (Ảnh: Phạm Hoan)

Tại xã Quảng Nguyên, Xín Mần, từ sáng sớm cho đến khuya, bà con các dân tộc rất nhiệt tình đến điểm cấp CCCD để làm thủ tục (Ảnh: Văn Hưng)

Tại TP. Hà Giang, với dân số đông, các tổ cấp CCCD khá vất vả, xuyên đêm để phục vụ bà con.

Nhóm CTV, PV