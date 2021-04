Xín Mần đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước công dân

BHG - Với địa bàn vùng cao, biên giới, khí hậu khắc nghiệt, địa hình chia cắt, nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống… song với quyết tâm cao độ, Công an huyện Xín Mần đang ngày, đêm nỗ lực, khắc phục khó khăn, chia thành các tổ lưu động đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước công dân (CCCD).

Thượng tá Thào Tiến Thanh, Phó trưởng Công an huyện hướng dẫn người dân kê khai thông tin.

12 giờ trưa, tại hội trường trung tâm xã Nấm Dẩn, người dân vẫn tập trung đông đảo để chờ đến lượt làm CCCD. Khi được thông báo có đoàn công tác của Công an huyện đến làm CCCD, ai cũng vui mừng, vì trước đó đã được tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc sử dụng CCCD có gắn chíp điện tử nên ai cũng háo hức, tuy đông, nhưng mọi người đều trật tự, kiên nhẫn chờ đợi đến lượt được gọi tên.

Phía cuối hội trường, Thượng tá Thào Tiến Thanh, Phó trưởng Công an huyện với mái tóc bạc phơ đang trực tiếp hướng dẫn người dân điền thông tin cá nhân vào tờ khai. Vốn là con em đồng bào nơi đây, anh rất am hiểu phong tục, tập quán, ngôn ngữ của đồng bào. Với những người không biết chữ thì cán bộ trao đổi tỷ mỉ và viết hộ, sau khi đối chiếu lại thông tin chính xác, người dân điểm chỉ xác nhận. Thượng tá Thào Tiến Thanh cho biết: Đồng bào ở đây chủ yếu là dân tộc Nùng, quanh năm lao động sản xuất nương rẫy, ngón tay rất khó lấy đường vân. Mặt khác, khi đi xây dựng gia đình lại thay đổi họ tên, nơi ở nên dữ liệu không chính xác, mất rất nhiều thời gian…

Lực lượng Công an huyện lấy dấu vân tay người dân.

Hiện tại, Công an huyện đang triển khai 2 tổ công tác lưu động, luân phiên đến từng xã để làm CCCD cho người dân. Để đẩy nhanh tiến độ, các tổ làm việc 24/24 giờ, mọi việc sinh hoạt, ăn ngủ, di chuyển đều thực hiện luân phiên, đảm bảo mọi người dân đều được làm nhanh nhất. Cán bộ, chiến sỹ (CBCS) thực hiện nghiêm túc phương châm “hết người chứ không hết giờ”. Trung tá Hoàng Văn Hưng, Đội trưởng Đội cảnh sát Quản lý hành chính Công an huyện tâm sự: Đã mấy tuần nay, các tổ làm việc đến 3 giờ sáng, khi không còn người dân đến nữa thì tạm dừng, nhập dữ liệu vào máy, thống kê gửi về trung tâm, sau đó, các tổ lại tiếp tục di chuyển máy móc, thiết bị đến xã khác.

Cảm thông được sự vất vả của cán bộ công an, người dân cũng kiên trì, nhẫn nại, chờ đợi đến lượt mà tuyệt nhiên không có sự ồn ào, chen lấn, xô đẩy. Ông Vàng Văn Mìn, người dân xã Nấm Dẩn cho biết: Nhận được thông báo của công an, tôi đến từ sớm, đã làm xong. Tôi thấy cán bộ công an làm việc rất vất vả, không được nghỉ ngơi nhưng cũng không vì thế mà cáu gắt hay bực tức. Mọi công đoạn được hướng dẫn thực hiện rất nhiệt tình, chu đáo, cảm ơn các anh chị cán bộ đã vì nhân dân phục vụ, người dân cũng đồng cảm và sẻ chia…

22 giờ, chúng tôi quay trở lại hội trường trung tâm xã Nấm Dẩn, lúc này tổ công tác đã thay ca, song vẫn rất đông người dân chờ đợi đến lượt. Được biết, ca này các đồng chí sẽ làm xuyên đêm, đảm bảo mọi người dân trong xã đều được làm CCCD. Tất cả đều rất khẩn trương, tỷ mỷ trong từng công đoạn. CBCS cần mẫn, tận tuỵ, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ. Vừa thực hiện công đoạn lăn tay cho người dân, vừa trao đổi với chúng tôi, Trung uý Vàng Văn Thăng tâm sự: Bà con ở đây suốt ngày lao động nặng nhọc, nên công đoạn thu dấu vân tay cũng khó khăn hơn, có người bị chai sần, có người vỡ hết đường vân dẫn đến chậm công đoạn, trung bình 1 giờ đồng hồ làm được khoảng 15 người. Anh cũng luôn nhắc nhở người dân trước khi vào lấy vân tay thì rửa tay sạch sẽ, lau khô để góp phần đẩy nhanh thêm tiến độ…

Sáng hôm sau, chúng tôi có mặt tại xã Khuôn Lùng. Tổ công tác đã di chuyển xuyên đêm, lắp đặt máy móc, trang thiết bị để kịp 5 giờ sáng bắt đầu tiếp công dân đầu tiên theo lịch hẹn. Để tránh tình trạng người dân phải chờ đợi lâu, trước đó Công an huyện phối hợp với Công an xã phát phiếu hẹn đến từng hộ với những khung giờ nhất định, đảm bảo mỗi người dân khi đến làm CCCD được giải quyết nhanh chóng, hợp lý. Bí thư Đảng ủy xã Khuôn Lùng, Bùi Xuân Trung, cho biết: Toàn xã có 6 thôn với hơn 3.000 khẩu, trong đó số người đủ điều kiện cấp CCCD hơn 2.000 người. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, cấp ủy, chính quyền địa phương đã trực tiếp vào cuộc, huy động cả hệ thống chính trị tại xã phối hợp, giúp đỡ tổ công tác cấp CCCD trên địa bàn, trước đó cũng chỉ đạo các thôn, bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân.

Với cách làm quyết liệt, sự phối hợp, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự tận tuỵ của các tổ công tác, tiến độ cấp CCCD trên địa bàn huyện Xín Mần đã được cải thiện đáng kể. CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân với tinh thần “làm hết người chứ không hết giờ”, quyết tâm đẩy nhanh việc triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Bài, ảnh: Nguyễn Lân