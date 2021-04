Quyết tâm thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu cấp căn cước công dân

BHG - Thực hiện chủ trương cấp căn cước công dân (CCCD), nhằm góp phần vào việc xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao hiệu lực quản lí Nhà nước, phát triển KT – XH và đảm bảo QP – AN. Lực lượng Công an Hà Giang đang cùng với Công an cả nước quyết tâm đến 1.7.2021 sẽ cấp 50 triệu CCCD có gắn chíp đối với các trường hợp có đủ điều kiện. Theo kế hoạch, chỉ tiêu giao của Bộ Công an, tỉnh Hà Giang sẽ thu nhận, cấp CCCD cho 585.407 người. Từ 1.1.2021 đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận được trên 81 ngàn hồ sơ của công dân. Để thực hiện kế hoạch về cấp CCCD, Công an tỉnh đang tích cực chỉ đạo các đơn vị chức năng, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện mục tiêu cấp CCCD. Với tinh thần đó, những ngày qua, các đội cấp CCCD của Công an 11/11 huyện, thành phố trong tỉnh đang rất nỗ lực và quyết tâm cao để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Dưới đây là một số hình ảnh lực lượng Công an đang tích cực thực hiện cấp CCCD.

.

Một buổi làm việc của đội cấp CCCD, Công an TP. Hà Giang.

Để đảm bảo tiến độ cấp CCCD, các đội cấp CCCD đã và sẽ làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật, thậm chí có điểm đông dân cư, nhiều đội đã làm việc đến tận đêm khuya để phục vụ bà con.

Ảnh: Thế Học

Người dân thành phố Hà Giang đến các điểm kê khai cấp CCCD.

Khối lượng công việc cấp CCCD là rất lớn, các đội Quản lí hành chính về trật tự xã hội Công an các huyện, thành phố từ các tổ đi cơ sở đến các đội làm hồ sơ ở nhà luôn trong tình trạng bận rộn.

Tại các điểm cấp CCCD, các cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh sẵn sàng hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế số trên thiết bị thông minh.

Tại điểm cấp CCCD, đơn vị Bưu điện cũng sẵn sàng cung cấp dịch vụ chuyển CCCD về tận gia đình người dân khi có nhu cầu để giảm thời gian chờ đợi.

Nhóm PV