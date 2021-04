Bình yên vùng biên Thanh Đức

BHG - Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, song người dân xã biên giới Thanh Đức (Vị Xuyên) luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN tại địa phương.

Công trình sân Nhà văn hóa thôn Nặm Lạn vừa được hoàn thành.

Thiếu tá Triệu Văn Chung, Trưởng Công an xã Thanh Đức, cho biết: Địa phương có đường biên dài hơn 6,3 km tiếp giáp với Trung Quốc, điều kiện tự nhiên, KT – XH của xã tương đối khó khăn. Dễ nhận thấy đó là địa hình bị chia cắt mạnh, nhiều đồi núi cao, nông nghiệp canh tác chỉ được 1 vụ, giao thông đi lại khó khăn, hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Dao… Nhằm nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), thời gian qua, Công an xã đã triển khai, thực hiện nhiều giải pháp; trong đó tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực cho quần chúng nhân dân về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tham mưu cho chính quyền xã củng cố, kiện toàn các tổ tự quản về an ninh trật tự (ANTT) và tổ hòa giải của 4/4 thôn; phối hợp thường xuyên với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, Ban CHQS xã tuần tra, kiểm soát, phát quang khu vực đường biên giới… Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã thời gian qua được đảm bảo, không xảy ra vụ việc phức tạp; ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên.

Công an xã Thanh Đức tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Những ngày này, khi cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang cận kề, tinh thần và khí thế thi đua của người dân Thanh Đức hướng về ngày hội lớn càng thể hiện rõ. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thanh Đức, Hoàng Văn Tuyến, cho biết: Hướng về ngày hội toàn dân, xã đã chỉ đạo 4/4 thôn đăng ký và triển khai các công trình, phần việc chào mừng, tập trung vào các nhiệm vụ, như: Tu sửa nhà văn hóa, làm đường bê tông, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, dựng cột cờ… Hiện nay, các thôn đang tích cực triển khai, đẩy nhanh tiến độ nhằm phục vụ kịp thời các hoạt động liên quan đến công tác bầu cử. Trưởng thôn Nặm Lạn, Bồn Văn Điền, chia sẻ: Trước đây, sân của nhà văn hóa thôn chưa được bê tông, mặt sân lồi lõm, nhiều cỏ dại… Được sự tuyên truyền, vận động của lãnh đạo xã, thôn họp bàn, thống nhất đóng góp 100% kinh phí làm sân bê tông. Công trình được hoàn thành không chỉ mang đến không khí vui tươi cho người dân trong thôn hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà còn tạo sân chơi, nơi sinh hoạt chung khang trang cho mọi người…

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thanh Đức, Hoàng Văn Tuyến cho biết thêm: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền xã cùng sự đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân, thời gian qua, xã đã có nhiều đổi thay tích cực. Nổi bật là hệ thống đường giao thông nông thôn được bê tông hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần; các hủ tục từng bước được xóa bỏ… Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xã đang lãnh, chỉ đạo tập trung vào các nhiệm vụ như: Đẩy mạnh cải tạo vườn tạp; chú trọng phát triển cây lâm nghiệp, Thảo quả và chè Shan tuyết; từng bước nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới…

Bài, ảnh: TRẦN KẾ