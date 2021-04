Bản Ngò tăng cường giám sát công tác quản lý, nuôi dưỡng học sinh bán trú

BHG - Nhận thức rõ sự cần thiết và tầm quan trọng về việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh bán trú, đặc biệt là đảm bảo chế độ ăn, ở và vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong bếp ăn các trường học, thời gian qua xã Bản Ngò (Xín Mần) đã triển khai nhiều biện pháp giám sát, trong đó thành lập đoàn kiểm tra đột xuất tại các trường học.

Bữa ăn trưa của học sinh Trường Mầm non Bản Ngò.

Hiện tại, xã có 669 học sinh bán trú, trong đó mầm non có 279 trẻ, tiểu học 178 học sinh và THCS 212 học sinh. Bảo đảm VSATTP trong các bữa ăn bán trú không chỉ giúp học sinh có đủ sức khỏe để học tốt, mà còn góp phần phát triển nâng cao thể chất cho học sinh. Cô giáo Nông Thị Lượng, Hiệu trưởng Trường PTDT Bán trú Tiểu học Bản Ngò cho biết: Nhà trường luôn xác định, việc bảo đảm VSATTP cho các em trong bữa ăn tại trường là nhiệm vụ hàng đầu và được nhà trường đặc biệt quan tâm, thực hiện giám sát chặt chẽ từ nguồn cung cấp thực phẩm đến việc chế biến và phục vụ cho các em. Để đảm bảo VSATTP trong bếp ăn, ngay từ khi triển khai nấu ăn bán trú, nhà trường thành lập tổ tự quản bếp ăn và phân công một Phó Hiệu trưởng làm tổ trưởng. Hàng ngày, thành viên trong tổ đều kiểm tra các nguồn nguyên liệu cung cấp cho bếp ăn, nếu phát hiện có vấn đề như thực phẩm không tươi ngon sẽ lập tức trả về cho nhà cung cấp để họ thay thế lại thực phẩm mới. Ngoài ra, nhà trường cũng chỉ đạo tăng gia sản xuất, trồng rau đối với các khu vực đất trống, nuôi gà đẻ trứng… để tăng cường thực phẩm sạch hàng ngày cho bữa ăn của học sinh.

Nhằm đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh bán trú được tốt nhất, ngay sau khi có Công văn chỉ đạo số 1148 của Sở GD&ĐT, ngày 10.9.2020 về việc tổ chức nấu ăn tại trườngcho học sinh bán trú năm học 2020 – 2021 và những năm tiếp theo; cùng với sự chỉ đạo của huyện, Phòng GD&ĐT, xã Bản Ngò thành lập đoàn kiểm tra, giám sát học sinh bán trú trên địa bàn xã. Đồng chí Trần Đức Bảo, Chủ tịch UBND xã Bản Ngò cho biết: Nhằm nâng cao trách nhiệm của các trường về thực hiện các quy định của nhà nước trong công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh bán trú, học sinh ăn trưa ở trường. Đồng thời, đảm bảo chế độ ăn, ở và vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tại các trường học, góp phần bảo vệ sức khỏe cho học sinh. Do vậy, xã đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra gồm 14 thành viên, trong đó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng đoàn. Việc kiểm tra, giám sát căn cứ vào các văn bản quy định của Nhà nước về chế độ ăn của học sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm; tập thể, cá nhân được giám sát phải công khai, khách quan, minh bạch, đúng nội dung, thời gian theo kế hoạch giám sát. Thông qua kiểm tra, giám sát giúp cho địa phương, ngành chức năng, phụ huynh nắm bắt được tình hình về kết quả thực hiện quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng học sinh ở bán trú. Kịp thời phát hiện và đề xuất, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền những biện pháp để là tốt hơn công tác này.

Trên cơ sở quán triệt của Ban Giám hiệu các trường và nêu cao vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng của các đơn vị trường học, địa phương và các cấp, các ngành. Đến nay, các trường học có bán trú trên địa bàn xã Bản Ngò đã thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của pháp luật, nhất là việc thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thực phẩm đúng quy định; công khai chế độ ăn, khẩu phần ăn, định mức tiền ăn hàng ngày của học sinh.

Bài, ảnh: Văn Long