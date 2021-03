Giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao

BHG - Những năm qua, cùng với việc nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y, bác sỹ, Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh không ngừng đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong hoạt động khám, chữa bệnh, với mục tiêu người dân được hưởng các dịch vụ tốt, an toàn và hiệu quả nhất.

Bác sỹ khoa Tim mạch thực hiện thủ thuật can thiệp trên bệnh nhân bằng máy DSA.

Bác sỹ Vũ Hùng Vương, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh, cho biết: “Nhờ sự giúp đỡ của các bệnh viện tuyến T.Ư, bệnh viện vệ tinh và sự quan tâm của tỉnh, chúng tôi đã được đầu tư nhiều máy móc, thiết bị y tế để phục vụ cho công tác khám, điều trị bệnh nhân. Đặc biệt, trong năm 2020 và khởi đầu mùa Xuân mới 2021, bệnh viện đưa máy can thiệp tim mạch DSA; máy chụp cắt lớp vi tính 64 dã, 128 lát cắt; máy nội soi tiêu hóa, giúp cho việc chẩn đoán, phát hiện bệnh chính xác nhất. Bên cạnh đó, bệnh viện đã thực hiện chương trình khám, chữa bệnh từ xa, hội chẩn trực tuyến với 10 bệnh viện T.Ư về các lĩnh vực chuyên ngành. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cho các y, bác sỹ và giúp người dân vùng sâu, xa nơi địa đầu Tổ quốc được chăm sóc, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng”.

Có thể nói, thời gian qua, cả nước với tinh thần quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19, nhiều tấm gương thầy thuốc không quản ngại khó khăn, vất vả, xung phong đến tuyến đầu chống dịch. Trong thời gian giãn cách xã hội, việc triển khai công nghệ bằng hình thức trực tuyến từ bệnh viện tỉnh đến hệ thống y tế cơ sở tạo sự kết nối thông tin giữa các khoa, phòng, các y, bác sỹ để điều trị hiệu quả cho người bệnh tuyến dưới, giảm chi phí cho người dân. Hiện nay, BVĐK tỉnh đang đào tạo trực tuyến các lớp như: Phác đồ cấp cứu, kiểm soát nhiễm khuẩn dịch bệnh Covid-19, máy thở cho bệnh viện các huyện. Năm 2020, bệnh viện chữa được nhiều ca bệnh khó, cứu sống được nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch, cấp cứu. Tuy vậy, các kỹ thuật mới đòi hỏi nguyên tắc, sự tuân thủ ngặt nghèo, mỗi cán bộ ngành Y luôn phải đặt trách nhiệm, y đức lên cao nhất.

Bác sỹ Nguyễn Tiến Hùng, phụ trách khoa Tim Mạch, cho hay: “Từ tháng 1.2021, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA được đưa vào sử dụng. Đây được xem là “thủ thuật vàng” trong chẩn đoán hình ảnh mạch máu. Hệ thống có các chức năng chụp và can thiệp điều trị các bệnh lý về não, tim, động mạch vành, các loại mạch tạng, mạch chi, nút mạch trong các trường hợp phình mạch não… Nhờ đó, các bệnh lý tim và mạch được chẩn đoán chính xác, đưa ra quyết định điều trị ngay từ giai đoạn đầu. Để thực hiện hệ thống DSA, các bác sỹ, điều dưỡng trong khoa được Bệnh viện E, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đào tạo, chuyển giao kỹ thuật. Hiện, chúng tôi đã làm chủ được kỹ thuật trên và thực hiện thủ thuật can thiệp cho hơn 20 ca bệnh. Trong đó, có những trường hợp nặng không phải chuyển tuyến T.Ư”.

Ông Ngọc Quang Trung, xã Đồng Tâm (Bắc Quang), chia sẻ: “Tôi tuổi cao, khi đến khám tại bệnh viện được bác sỹ chụp bằng máy DSA và chẩn đoán bị suy tim giai đoạn III, hở van hai lá nhiều, hở van động mạch chủ và bệnh mạch vành mãn tính. Tôi nhập viện vào đúng dịp Tết Nguyên đán vừa qua. May mắn, tôi được các bác sỹ can thiệp đặt stent do hẹp động mạch vành, điều trị bệnh ổn định và đã ra viện. Tôi cảm ơn sự tận tình chăm sóc, cứu chữa người bệnh của các y, bác sỹ trong bệnh viện. Tôi mong muốn BVĐK tỉnh đầu tư các máy móc hiện đại để người dân đỡ vất vả, tạo niềm tin cho nhân dân trong khám, chữa bệnh”.

Việc phát triển kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh, giảm thiểu sai sót chuyên môn, mang lại hiệu quả thiết thực và tiếp thêm sức mạnh, động lực để các bác sỹ vững tin với nghề. Phát huy những thành quả đạt được, BVĐK tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thêm các kỹ thuật mới để nâng tầm chất lượng, xứng đáng là đơn vị đi đầu trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

