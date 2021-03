Đồng Văn chú trọng chăm sóc trẻ em khuyết tật, mồ côi

BHG - Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em khuyết tật và mồ côi luôn được huyện Đồng Văn hết sức chú trọng; thời gian qua, thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên và có nhiều phần quà thiết thực để góp phần xoa dịu những nỗi buồn thầm kín, tạo động lực giúp các em vững bước, vượt lên những khó khăn thường ngày của cuộc sống.

Cán bộ huyện thăm hỏi cháu Lương Triệu Tuấn bị khuyết tật não tại tổ 4, thị trấn Đồng Văn.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Đồng Văn, trẻ em mồ côi có 476 em, trẻ khuyết tật có 135 em; huyện luôn quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em mồ côi, khuyết tật bằng nhiều hoạt động, giúp các em tìm được niềm vui, hòa mình với cộng đồng. Huyện luôn chủ động quan tâm đến đời sống thường ngày như: Đảm bảo các chế độ chính sách của Nhà nước, xuống từng nhà các em để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của trẻ em khuyết tật và mồ. Sự quan tâm không chỉ ở những lời hỏi thăm, động viên mà còn thể hiện ở nhiều hành động thiết thực đầy tính nhân văn như: Cấp thẻ Bảo hiểm y tế; tặng học bổng; miễn giảm học phí; hỗ trợ đồ dùng học tập; tặng quà vào những ngày lễ, Tết…Thường xuyên vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tổ chức các chương trình thiện nguyện mang nhiều ý nghĩa sát thực với cuộc sống, tạo động lực động viên tinh thần cho các em. Trên địa bàn huyện, nhiều trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn về cuộc sống, sinh hoạt; trong đó có cháu Lương Triệu Tuấn, tổ 4, thị trấn Đồng Văn, sinh năm 2007 bị khuyết tật não bẩm sinh từ lúc mới chào đời, gia đình phát hiện cháu nhiều biểu hiện lạ thường so với trẻ cùng độ tuổi; chân, tay co quắp, đi lại rất khó khăn; bố mẹ cháu Tuấn làm nông nghiệp, thiếu thốn về mọi mặt, nhưng được sự trợ giúp từ chế độ, chính sách của Nhà nước hỗ trợ 800.000 đồng/tháng, giúp gia đình phần nào vơi bớt cơ cực hàng ngày; ngoài ra, được các nhà hảo tâm tặng xe lăn giúp thuận tiện trong việc chăm sóc cháu. Trẻ em mồ côi thường là đối tượng thiệt thòi nhất về tình cảm, phải sống xa vòng tay yêu thương của cha mẹ từ nhỏ, những nỗi buồn khó có thể diễn tả hết bằng lời. Nhưng bằng nghị lực tự vươn lên trong khó khăn, vượt qua những đau buồn trong cuộc sống để trở thành những đứa trẻ ngoan, sống lễ phép, vâng lời thầy, cô, người lớn; tiêu biểu như cháu Lưu Thị Thương, tổ 2, thị trấn Đồng Văn, sinh năm 2006; Thương sinh ra không được may mắn như các bạn cùng trang lứa, mẹ bị ung thư mất sớm khi cháu vừa tròn 1 tuổi; nỗi buồn đau lại đến khi cháu lên 8 tuổi, bố bị mất do ngã từ trên vách núi xuống trong 1 lần vào rừng kiếm củi đi bán; để lại đau thương trong tâm trí của 1 đứa trẻ hồn nhiên, ở độ tuổi măng non đang chập chững bước vào thế giới muôn màu. Hiện nay, Thương đang ở với ông, bà nội đã ngoài 80 tuổi, nhưng cũng cố gắng tần tảo làm thuê bán hàng ở chợ để cho cháu có được cuộc sống đầy đủ. Thương vốn là 1 cô bé chịu khó, có tính độc lập từ bé, hàng ngày giúp ông, bà làm việc nhà, trồng rau mang ra chợ bán để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình; cùng với chế độ hỗ trợ của nhà nước 320.000 đồng/tháng là nguồn động viên về vật chất giúp cháu mạnh mẽ, vững tin vượt lên số phận.

Anh Lương Mán Tiện, bố cháu Lương Triệu Tuấn, chia sẻ: Gia đình tôi chỉ sinh được mỗi cháu, lại bị khuyết tật não bẩm sinh từ bé, lúc đầu rất buồn, thương con; nhưng may mắn, được sự quan tâm giúp đỡ của huyện, thị trấn thường xuyên hỏi thăm, động viên có các chính sách trợ cấp hàng tháng giúp đỡ gia đình. Ngoài ra, còn tặng quà vào các dịp lễ, Tết để tiếp thêm sức mạnh giúp gia đình vượt lên khó khăn.

Bác Lưu Chí Hòa, ông nội cháu Lưu Thị Thương, tâm sự: Cháu Thương thiệt thòi từ nhỏ về tình cảm, nhưng cháu rất nghị lực vươn lên. Hai ông bà già cũng chẳng giúp đỡ được nhiều cho tương lai của cháu, nhưng nhờ sự động viên của các tổ chức chính trị, xã hội, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện thường xuyên đến thăm, tặng qùa và sẻ chia những khó khăn về đời sống với gia đình; sự động viên về vật chất và tinh thần là động lực giúp cháu chăm ngoan, học giỏi để trở thành người có ích cho xã hội.

Trưởng Phòng Lao động TB&XH huyện Đồng Văn, Nguyễn Thị Phương Anh cho biết: Huyện luôn làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em khuyết tật và mồ côi; thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xã hội, tập hợp các nhà hảo tâm để khai thác các nguồn lực hỗ trợ các cháu; ngoài ra, tổ chức thăm hỏi, động viên để cùng đồng cảm những thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần trong đời sống. Thời gian tới, tiếp tục chú trọng về định hướng tương lai, tạo việc làm cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Bài, ảnh: ĐỨC NINH