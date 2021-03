Đẩy mạnh hoạt động từ thiện dịp Tết Nguyên đán

BHG - Cùng với nhiệm vụ chính trị, mỗi dịp Tết đến Xuân về, lực lượng Công an nhân dân lại bận rộn hơn với công tác từ thiện, tặng quà các gia đình chính sách, những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Đại diện Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị (Công an tỉnh) trao quà Tết cho người dân xã Thanh Thủy (Vị Xuyên).

Xuân Tân Sửu năm nay, Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”. Theo đó, Lãnh đạo Công an tỉnh, các phòng, đơn vị, công an huyện, thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ CBCS về mục đích, ý nghĩa của phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; vận động CBCS, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia hưởng ứng với nhiều hoạt động, hình thức trợ giúp cụ thể, thiết thực.

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” được CBCS các đơn vị hưởng ứng nhiệt tình. Mỗi đơn vị lựa chọn ít nhất 1 địa chỉ để trợ giúp kịp thời; chia sẻ động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam bớt đi khó khăn, vui Tết, đón Xuân với các hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt, quà, nhân lực, vật liệu sửa chữa nhà ở, tặng học bổng, sổ tiết kiệm, tặng chăn, màn, đồ gia dụng, thực phẩm, bánh kẹo, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo… Phát huy truyền thống nhân ái, đạo lý tương thân tương ái của dân tộc, cùng với các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ chiến sĩ CBCS Công an nhân dân đã thực hiện tốt chính sách nhân đạo, từ thiện, vì mục tiêu chăm lo cho người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội. Dù là vật chất hay tinh thần, dù nhỏ hay lớn nhưng đó là tấm lòng của CBCS trong lực lượng công an đang chung tay góp sức vì cộng đồng xã hội, vì cuộc sống của nhân dân.

Chị Giàng Thị Máy, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) mới được hạ sơn định cư, căn nhà lụp xụp được che chắn bằng những tấm tôn lợp vội, không ngăn được những cơn gió lạnh thấu xương vùng biên ải. Chị vừa sinh cháu thứ 2, còn chồng đang đi làm thuê cho xưởng bóc gỗ. Khi được Đoàn công tác Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị - Công an tỉnh đến trao tiền hỗ trợ mua sắm Tết, chị Máy vui mừng: Với số tiền được hỗ trợ, chị sẽ mua cho con bộ quần áo mới để chơi Tết… Còn bà Bồn Thị Xiền, xã Thanh Đức xúc động khi biết mình có tên trong diện được nhận quà; ngay từ rất sớm, bà đã đi bộ vượt qua dãy núi để đến trụ sở UBND xã nhận quà. Bà cho biết, bản thân đã già yếu nhưng vẫn cố gắng lao động để cuộc sống được khá hơn, với số tiền này, bà sẽ mua sắm thêm để những ngày Tết, khách và con cháu đến thăm có bánh kẹo mang ra mời.

Ngoài những hộ nghèo, những đối tượng trong diện hỗ trợ, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng lồng ghép các hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân, xây dựng Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh cùng lãnh đạo các cấp tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết cho những người không may mắn khi Tết đến, Xuân về không được đoàn tụ cùng gia đình, phải điều trị tại các bệnh viện. Những phần quà tuy không lớn, nhưng đó là cả tấm lòng của CBCS trong lực lượng Công an nhân dân, mang tính nhân văn sâu sắc, sẻ chia và đồng hành với những hoàn cảnh trong xã hội, cùng mong muốn hướng về một tương lai tốt đẹp hơn.

Bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, trong thời gian trước và trong Tết nguyên đán, CBCS Công an tỉnh tự nguyện đóng góp và vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, trợ giúp các gia đình chính sách với tổng số tiền trị giá hơn 2 tỷ đồng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.

Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG