Công an thành phố Hà Giang đẩy nhanh tiến độ cấp thẻ căn cước công dân

BHG - Thực hiện chỉ đạo về triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ căn cước công dân (CCCD), Công an thành phố Hà Giang (TPHG) đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đúng theo kế hoạch đề ra.

Công an thành phố Hà Giang làm thủ tục thu nhận vây tay cho công dân qua bộ thu nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD.

Dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCD có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm. Thượng tá Dương Minh Thanh, Trưởng Công an TPHG, cho biết: Triển khai Dự án CCCD, đơn vị đã xây dựng nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm xuyên suốt trong quá trình triển khai. Trong đó, tập trung làm tốt, chặt chẽ ngay từ khâu rà soát, thống kê số lượng kết hợp với tuyên truyền để công dân từ 14 tuổi trở lên nhận thức đầy đủ, tự nguyện phối hợp với lực lượng trong triển khai. Bên cạnh đó, tập trung tối đa nguồn lực, rút ngắn thủ tục và tận dụng tối đa hạ tầng kỹ thuật hiện đại đã được chuyển giao. Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp tháo gỡ khó khăn, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân. Song song với đó, khắc phục thông tin dân cư còn thiếu, sai lệch sau kiểm tra, phúc tra, đảm bảo 100% công dân cư trú trên địa bàn có thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Qua ghi nhận tại trụ sở Công an TPHG, mặc dù là ngày cuối tuần nhưng vẫn có rất đông người dân đến trụ sở để làm thủ tục cấp CCCD. Ngoài bố trí cán bộ, chiến sỹ túc trực tiếp nhận hồ sơ, đơn vị cũng tăng cường thêm máy móc, trang thiết bị, biểu mẫu để phục vụ việc cấp thẻ CCCD. Dù khối lượng công việc lớn, nhưng khi tiếp nhận hồ sơ, các cán bộ, chiến sỹ đơn vị đều tận tình hướng dẫn, giúp đỡ người dân làm thủ tục nhanh chóng, thuận tiện. Ông Bùi Đình Trong, tổ 3, phường Trần Phú sau khi được tận tình hướng dẫn làm thủ tục cấp thẻ CCCD, phấn khởi chia sẻ: Khi được cán bộ tổ dân phố tuyên truyền về những lợi ích khi có thẻ CCCD, đặc biệt là độ bảo mật cao, có thể tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm nên tôi đã nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thực hiện. Tại đây, được các đồng chí công an hướng dẫn tận tình, chu đáo nên hồ sơ của tôi được giải quyết nhanh chóng, không mất nhiều thời gian. Theo dự kiến, đến 1.7.2021, TPHG sẽ hoàn thành cấp CCCD với khoảng 38.500 người từ đủ 14 tuổi trở lên. Khối lượng, áp lực công việc là rất lớn, do vậy, các cán bộ, chiến sỹ Công an TPHG đang rất nỗ lực, khẩn trương triển khai công tác thu nhận hồ sơ, đảm bảo đúng tiến độ tiếp nhận thông tin của người dân được đầy đủ, chính xác. Trung tá Hoàng Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, cho biết: Sau khi kết thúc giai đoạn rà soát, thống kê số lượng trên địa bàn các xã, phường, từ 1.2.2021 đến nay, đơn vị đã cấp được trên 500 thẻ cho công dân. Trong đó, tập trung ưu tiên cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, cán bộ lão thành, công chức, viên chức các sở, ban, ngành và học sinh, sinh viên. Đồng thời, tích cực triển khai tại các địa bàn dân cư, đơn vị huy động tối đa lực lượng, chia làm 3 ca làm việc từ 7h30 đến 21h30 tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ để tiếp nhận hồ sơ, cấp CCCD cho người dân. Để đẩy nhanh tiến độ, từ 8.3.2021 Đội đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền 8 xã, phường thành lập các tổ công tác lưu động để cấp thẻ CCCD tại nhà văn hóa thôn, tổ dân phố cho nhân dân.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, thời gian tới, Công an TPHG tiếp tục tập trung thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCD; phát huy tối đa các lợi thế về con người, kinh nghiệm, hạ tầng, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ đề ra, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Bài, ảnh: PHẠM HOAN