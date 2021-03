32 em học sinh bị ngộ độc thực phẩm tại xã Hương Sơn đã ổn định và xuất viện

BHG - Vào khoảng 18 giờ ngày 3.3, tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Hương Sơn, huyện Quang Bình đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến 32 em học sinh phải nhập viện.

Các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm được chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Bắc Quang.

Cụ thể, vào khoảng 18h sau khi ăn tối xong, các em học sinh khối lớp 3, 4, 5 ra cổng trường mua quả xoài và xoài trộn với gia vị về ăn. Sau đó khoảng 1 giờ, tất cả 32 cháu cùng xuất hiện các triệu trứng đau bụng, đau đầu, hoa mắt. Ngay sau khi phát hiện, nhà trường đã báo cáo Đảng ủy, UBND, Công an xã Hương Sơn và phối hợp với Trạm Y tế xã đưa các cháu vào Trạm Y tế xã Hương Sơn sơ cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang điều trị. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cũng đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Công an xã tiến hành lấy mẫu và niêm phong mẫu thực phẩm, bệnh phẩm lưu tại trường gửi Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm.