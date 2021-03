3 học sinh xã Minh Tân nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

BHG - Vừa qua, trên địa bàn thôn Bắc Xum, xã Minh Tân (Vị Xuyên), 3 em học sinh trường PTDT Bán trú THCS Minh Tân gồm: Ly Văn Thành, Thào Thìn Tình, Giàng Khái Nam đã nhặt được 1 chiếc ví rơi cạnh đường Quốc lộ đoạn qua thôn Bắc Xum. Trong ví có 11.200.000 đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng. Ngay lập tức, 3 em đã báo với gia đình và cùng nhau cầm chiếc ví giao nộp cho Công an xã Minh Tân để tìm lại chủ nhân của số tài sản trên.

3 em học sinh Ly Văn Thành, Thào Thìn Tình và Giàng Khái Nam (Ảnh: Fanpage Huyện đoàn Vị Xuyên)

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Minh Tân đã xác minh chủ nhân của chiếc ví là anh Mua Mí Chá, cư trú tại xã Lao Và Chải (Yên Minh). Anh Chá đang trên đường xuống đón mẹ điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang thì không may làm rơi chiếc ví. Ngay sau đó, Công an xã Minh Tân đã tiến hành trao trả lại số tài sản trên cho anh Chá.

Công an xã Minh Tân trao trả lại chiếc ví cho anh Mua Mí Chá (Ảnh: Fanpage Huyện đoàn Vị Xuyên)

Nhờ 3 em học sinh trường PTDT Bán trú THCS Minh Tân, anh Chá đã nhận lại được số tiền và các giấy tờ quan trọng. Hành động của 3 em là những việc làm tốt, ý nghĩa, đáng được biểu dương, nhân rộng trong phạm vi nhà trường nói riêng và xã hội nói chung.

Tin: Minh Nhật