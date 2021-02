BHG - Cùng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, từ năm 2020 đến nay Hà Giang ghi nhận 2 ca bệnh. Đồng thời gặp nhiều khó khăn, áp lực do dòng người xuất nhập cảnh và di chuyển từ các vùng có dịch đến. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, đặc biệt là nỗ lực của đội ngũ y bác sỹ, như lời Bác Hồ dạy “thầy thuốc như mẹ hiền”, đã góp phần mang đến sự an toàn cho xã hội, giúp tỉnh thực hiện tốt “mục tiêu kép”. Nhân kỷ niệm 66 năm, ngày thầy thuốc Việt Nam 27.2.2021, Báo Hà Giang điện tử xin giới thiệu về hình ảnh một người thầy thuốc luôn xuất hiện ở những “điểm nóng” nhất trong cuộc chiến đấu với đại dịch Covid-19 ở tỉnh, đó là Bác sỹ Vũ Hùng Vương, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hai lần vào tâm dịch

Kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện đến nay, Hà Giang đã ghi nhận 2 ca bệnh mang số 268 và 1976. Bác sỹ Vũ Hùng Vương chính là người tham gia tổ xung kích điều trị trực tiếp cho 2 bệnh nhân trên, đồng thời tích cực tham gia hoạt động truy vết các F1, F2, F3 có liên quan đến các ca bệnh trên.

Nói về 2 lần đối mặt với dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh, bác sỹ Vũ Hùng Vương chia sẻ: Năm 2020, lần đầu tiên Hà Giang ghi nhận dịch với ca bệnh Covid-19 số 268. Đại dịch lần đầu xuất hiện ở Việt Nam và với ca bệnh đầu tiên này khiến người dân tỉnh Hà Giang rất lo lắng. Chúng tôi được tỉnh cử lên Đồng Văn với nhiều trăn trở, bối rối không chỉ bởi lần đầu đối mặt với dịch bệnh mới mà còn đối mặt với nhiều khó khăn khác. Đồng Văn là địa bàn biên giới, địa hình chia cắt, nhận thức của người dân chưa đồng đều, rất khó khăn trong truy vết dịch. Trong quá trình ăn ở ngay trong Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, nơi điều trị bệnh nhân 268 và các F1, F2 rất đông, các phác đồ điều trị của Bộ Y tế thay đổi liên tục nên công việc của các bác sỹ, nhân viên y tế gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, dịch Covid-19 rất dễ lây nhiễm, đòi hỏi tôi và anh em luôn phải nố lực tránh sơ hở trong quy trình tiếp xúc, điều trị bệnh nhân. Ai cũng phải cố gắng tuân thủ nghiêm các quy định để không phát sinh thêm dịch. Đồng thời, quyết tâm sớm dập dịch, ổn định tâm lí nhân dân.

Bác sỹ Vũ Hùng Vương (bên phải) cùng đồng nghiệp tại nơi cách ly, điều trị bệnh nhân số 268

Bác sỹ Vương nhớ lại: Có một chuyện cả đời tôi không thể quên khi điều trị ca bệnh số 268, đó là trong một buổi tối mưa gió, mất điện, có một tin buồn từ Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư rằng huyết thanh bốn cán bộ y tế điều trị cho bệnh nhân đã dương tính với Covid-19. Khi ấy chúng tôi ai cũng lo lắng, tư tưởng bất an, moi người bỏ bữa cơm hộp tối, một số đồng nghiệp ôm nhau khóc. Khi ấy, tôi và bác sỹ Quân của Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư được Bộ Y tế điều lên giúp Hà Giang cùng lãnh đạo Bệnh viện Đồng Văn đã đến gặp từng người để động viên, an ủi, xốc lại tinh thần cho anh em. Rất may là sau khi xét nghiệm PCR lại thì kết quả là âm tính, mọi người thở phào...

Bác sĩ Vũ Hùng Vương đang gọi Video động viên bệnh nhân Covid-19

Nhớ lại những ngày Đồng Văn có dịch, cả tỉnh cùng hướng về nơi địa đầu Tổ quốc. Trên mạng xã hội đầy ắp những lời động viên như: “Đồng Văn cố lên”, “Đồng Văn quyết tâm chiến thắng dịch”. Nhiều tấm lòng trong cả nước hướng về chia sẻ, giúp đỡ huyện nghèo Đồng Văn. Vượt qua những khó khăn của việc điều trị ca bệnh đầu tiên ở tỉnh, bệnh nhân 268 đã được điều trị khỏi, đồng thời không có thêm các ca lây nhiễm, dương tính với Covid-19. Chiến thắng đại dịch ở một nơi khó khăn nhất cả nước đã đem lại niềm tin và lòng tự hào rất lớn cho người dân Hà Giang và cả nước.

Đến ca bệnh số 1976 phát hiện trước Tết Nguyên đán 2021, là một ca đặc biệt. Trong những ngày cả nước hân hoan chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và không khí Tết cổ truyền của dân tộc đang cận kề. Và đặc biệt, sau rất nhiều ngày cả nước không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng thì đợt dịch bùng phát từ Hải Dương và một số tỉnh đã khiến cả nước rất vất vả. Hà Giang cũng chịu ảnh hưởng khi lượng người từ vùng dịch về khá nhiều và một trong số đó là ca bệnh số 1976 được phát hiện tại huyện vùng cao Xín Mần. Thêm một lần nữa, bác sỹ Vũ Hùng Vương cùng anh em Tổ xung kích, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đã phải tạm biệt gia đình ngay trong chiều 24 Tết để lên với Xín Mần trong nhiệm vụ không ai mong muốn. Nhưng khi bệnh nhân cần, bà con nhân dân các dân tộc cần và để có một cái tết an toàn đến với người, mọi nhà, những người chiến sỹ áo trắng đã tình nguyện gác lại nhu cầu đoàn viên của mình, của gia đình mình để đến với một nơi đặc biệt - nơi có bệnh nhân số 1976.

Khu cách ly, điều trị bệnh nhân số 1976 tại Xín Mần

Trong nhiều ngày, bác sỹ Vũ Hùng Vương cùng với các y bác sỹ của tỉnh và huyện Xín Mần đã nỗ lực để vừa điều trị cho bệnh nhân số 1976, vừa truy vết các F1, 2, 3 liên quan đến ca bệnh. Với những nỗ lực trong điều trị, khoanh vùng, dập dịch, đến cuối tháng 2.2021, 100% những người tiếp xúc, có liên quan đến bệnh nhân số 1976 đều âm tính với Covid-19. Huyện Xín Mần đã gỡ bỏ giãn cách xã hội tại thị trấn Cốc Pài và xã Tả Nhìu. Với ca bệnh 1976, qua 2 lần xét nghiệm âm tính với Covid-19, trong những lần sau đó đã dương tính trở lại. Tuy nhiên, tình hình sức khỏe của bệnh nhân có sự tiến triển rất tốt, bệnh nhân lạc quan trước sự chăm sóc tận tình của các y bác sỹ, trong đó đặc biệt là bác sỹ Vũ Hùng Vương. Trước những diễn biến tích cực của công tác phòng, chống dịch tại Xín Mần, tỉnh đã điều động một tổ công tác khác vào thay tổ công tác của bác sỹ Vũ Hùng Vương. Trở về thành phố Hà Giang và tiếp tục cách ly theo quy định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nhưng hàng ngày bác sỹ Vương vẫn sử dụng Facetime trên điện thoại để thăm khám, động viên và theo dõi sát quá trình điều trị cho bệnh nhân 1976.

Sẵn sàng lên đường khi người bệnh và nhân dân cần mình!

Sau quá trình điều trị bệnh nhân số 268 từ năm 2020, bác sỹ Vũ Hùng Vương được rút về, anh thực hiện cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhớ lại khi đó, anh Vương kể, về nơi cách ly cách nhà có vài trăm mét, sau một thời gian dài xa gia đình, cùng đồng nghiệp đối mặt căng thẳng với dịch bệnh, tự dưng thấy trạnh lòng bởi không được gặp vợ, con. May mà có công nghệ hiện đại và chiếc điện thoại là thứ để mình được gặp vợ, con hàng ngày trên mạng. Dù vậy, cũng không tránh khỏi những tủi thân khi vợ ở nhà phải vất vả chăm sóc, đưa đón con cái học hành. Tôi nhớ nhất một điều là những ngày đầu có dịch, tâm trạng người dân ai cũng lo sợ, né tránh. Con gái tôi gọi điện cho bố với giọng vừa thương, vừa e dè rằng, bố về thì không còn ai dám chơi với con nữa. Chính bác sỹ Quân, người được Bộ Y tế điều lên cùng Hà Giang điều trị ca bệnh 268 còn vừa đùa, vừa nhắc khéo tôi rằng, em mà về khéo cả tổ dân phố không ai dám nhìn em. Điều này phần gây ảnh hưởng đến tâm lí và áp lực cho chính tôi.

Bác sỹ Vương với bữa ăn một mình tại nơi cách ly cách nhà vài trăm mét...

Nói về những nhiệm vụ đã qua, bác sỹ Vũ Hùng Vương chia sẻ, vì nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, không chỉ là đại dịch Covid-19, mà là tất cả các dịch bệnh nguy hiểm khác, mỗi y bác sỹ như tôi đều sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ. Tất cả cùng chung quyết tâm đảm bảo sự an toàn cho xã hội, trong đó gồm cả sự an toàn cho mình và gia đình mình.

Một trong hai bệnh nhân được bác sỹ Vũ Hùng Vương điều trị đã trao đổi với chúng tôi rằng, khi biết mình nhiễm Covid-19 đã rất lo lắng, không chỉ lo vì dính bệnh mà còn lo trước sự soi mói của xã hội. Nhưng khi có các y bác sỹ, trong đó có chú Vương động viên hàng ngày đã ổn định tâm lí, yên tâm điều trị bệnh. Quả thực, con người ta có thể yếu đi và gục ngã trước bệnh tật, nhưng có một thứ còn làm làm người ta gục ngã nhanh hơn, đó là sự soi mói, ghẻ lạnh của cộng đồng, đặc biệt là với đại dịch Covid-19. Nhưng, với sự chăm sóc tận tụy, tấm lòng của các y bác sỹ, trong đó có bác sỹ Vũ Hùng Vương đã giúp những người bệnh trong tỉnh vừa qua trở nên lạc quan và tin tưởng vào sự chiến thắng dịch bệnh. Mới đây, dù được rút khỏi nơi có dịch huyện Xín Mần, nhưng hàng ngày, chiếc điện thoại trên tay bác sỹ Vương vẫn đổ chuông với các cuộc gọi facetime kết nối bác sỹ Vương và bệnh nhân trẻ 1976. Anh Vương thường xuyên dành những lời động viên cho bệnh nhân giống như cha động viên con, từ thuốc thang cho đến chế độ ăn uống, bảo hiểm... Việc làm đó chắc chắn còn tốt hơn những liều thuốc điều trị vốn rất nặng để diệt vi rút SARS COV2. Và đó thực sự là hình ảnh rất đẹp trong cuộc chiến đấu dự đoán còn dài hơi với đại dịch toàn cầu.

Bác sỹ Vũ Hùng Vương xúc động, chia sẻ về những ngày anh tham gia phòng, chống dịch

Tham gia công tác trong ngành Y Hà Giang từ năm 1998 đến nay, ngoài nhiệm vụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bác sỹ Vũ Hùng Vương còn nhiều lần được tăng cường, giúp đỡ tuyến cơ sở trong những nhiệm vụ từ 3 – 6 tháng. Nhưng nhiệm vụ ở “điểm nóng” chống Covid-19 với các ca bệnh số 268 và 1976, ăn ngủ nơi tâm dịch là những lần khó khăn, thử thách mà theo anh Vương nói, “đó là những ngày tháng không thể quên trong cuộc đời mình”.

Biết được sự vất vả của bố, con gái anh Vương hiện đang là học sinh tiểu học đã xúc động viết một bài văn về cha, trong đó có đoạn như thế này: “Bố em sinh ra trong một gia đình nông dân, tuổi thơ nhiều khó khăn lắm. Ý thức được sự vất vả của ông bà, bố em đã nỗ lực để thi đỗ vào đại học y, ngôi trường bố em hằng mơ ước. Học xong, khác với bạn bè cùng lớp chọn nơi thành phố lớn, bố em một lòng một dạ chọn về quê hương Hà Giang. Ở bố luôn luôn có sự quyết tâm lớn”...

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua, giữa không khí đoàn viên đầm ấm của nhiều gia đình, nhưng tại gia đình bác sỹ Vương, có vợ làm giáo viên và các con lặng lẽ trông ngóng về Xín Mần, nơi anh Vũ Hùng Vương đang đón một cái tết đặc biệt ở tâm dịch. Sau Tết, khi mà nhịp sống xã hội, công việc đã trở lại bình thường, một mình trong khu cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh sau khi trở về từ Xín Mần, anh Vương không nén được cảm xúc, giọng nghèn nghẹn: Tết Nguyên đán là một dịp sum vầy, cả một năm đi làm rồi thì ai cũng muốn được ở bên gia đình. Nhưng người bệnh cần, nhân dân cần mình thì mình phải lên đường. Dự báo thời gian tới, dịch bệnh còn khó lường, nhưng bản thân chúng tôi luôn sẵn sàng tinh thần lên đường dập dịch. Và mong rằng, trước nỗ lực của những cán bộ, nhân viên ngành y và các ngành tham gia chống dịch, mỗi người dân hãy vì sức khỏe cộng đồng, cùng nâng cao ý thức, chung tay phòng, chống dịch Covid-19 để chúng ta thực hiện tốt “mục tiêu kép”.

Ghi chép

H.Toán – Lê Lâm và Nhóm PV ĐT