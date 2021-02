Lãnh đạo Công an tỉnh và Thành ủy Hà Giang thăm, chúc Tết một số đơn vị

BHG - * Chiều ngày 10.2, đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm và tặng quà Trung tâm công tác xã hội tỉnh.

Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh tặng quà cho cán bộ, công nhân viên và các cháu nhỏ mồ côi tại Trung tâm công tác xã hội.

Trung tâm công tác xã hội tỉnh hiện chăm sóc, nuôi dưỡng 70 đối tượng, trong đó có 9 người già cô đơn, 61 trẻ em mồ côi và người tàn tật. Đến thăm, chúc Tết Trung tâm công tác xã hội tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các cụ và các cháu, đồng thời mong muốn thời gian tới đội ngũ cán bộ, nhân viên của Trung tâm tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu nhỏ là người dân tộc thiểu số mồ côi, người già không nơi nương tựa và người tàn tật…, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh nhà.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc đã trao cho Trung tâm công tác xã hội tỉnh số tiền 10 triệu đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội của Công an tỉnh và cá nhân đồng chí Giám đốc để tổ chức Tết Nguyên đán cho các đối tượng tại Trung tâm.

Tin, ảnh: Phương Thúy

* Ngày 9.2, đồng chí Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã đến chúc Tết các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trực Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi chúc Tết phường Minh Khai.

Theo đó, Bí thư Thành ủy đã đến chúc Tết các đơn vị gồm: Phường Minh Khai, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và xã Phương Thiện. Tại các đơn vị đến chúc Tết, Bí thư Thành ủy đã nghe báo cáo tình hình trực Tết, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác thăm hỏi các gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại các đơn vị đến thăm, Bí thư Thành ủy Hầu Minh Lợi đánh giá cao công tác chủ động trong việc phân công trực Tết và triển khai công tác chuẩn bị Tết của các đơn vị. Đồng thời, đề nghị lực lượng vũ trang thành phố cần tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; chủ động các phương án không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; làm tốt công tác tuyên truyền nhân dân không đốt pháo nổ; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đối với các xã, phường cần quan tâm tới công tác an sinh xã hội, để tất cả mọi người, mọi nhà phải được vui xuân, đón Tết, không ai bị bỏ lại phía sau…

Tin, ảnh: Bàng Cường (TP Hà Giang)