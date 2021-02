"Khóa chặt" nguy cơ lây bệnh Covid-19 từ bên ngoài

BHG - Tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; quán triệt sâu sắc phương châm “chống dịch như chống giặc”; thực hiện nghiêm chiến lược “lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài”. Đây là một trong những yêu cầu cấp bách của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đối với các cấp, ngành để ứng phó đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước…

Công dân ngoài tỉnh vào địa bàn được kiểm tra thân nhiệt từ xa và hướng dẫn khai báo y tế tại chốt kiểm dịch y tế cầu Trì.

Tròn 1 tuần lễ nữa là đến Tết Cổ truyền của dân tộc. Thay vì tinh thần hân hoan đón mùa Xuân mới thì cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở lại căng mình chống dịch Covid-19. “Dù khó khăn hay thử thách thì tư cách người Công an cách mệnh luôn thúc giục chúng tôi làm tròn trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Mùa Xuân an vui của nhân dân mới chính là mùa Xuân thực sự trong lòng chúng tôi”. Chia sẻ của Thượng úy Lý Tùng Linh, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) khi nhận nhiệm vụ điều tiết giao thông tại chốt kiểm dịch y tế liên ngành cầu Trì, thị trấn Vĩnh Tuy (Bắc Quang) cũng là tâm tư, tình cảm của biết bao người đang thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt: Bảo vệ an toàn sinh mệnh của nhân dân trước đại dịch toàn cầu Covid-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết, đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện chiến lược “lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài”, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã vào cuộc với tinh thần thần tốc, đồng bộ, quyết liệt. Theo đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường, triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; củng cố, kiện toàn phương án đáp ứng phòng, chống dịch bệnh; thành lập các chốt kiểm dịch y tế liên ngành tạm thời để phòng, chống dịch bệnh. Riêng 7 sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo, như: Sở Y tế, Ngoại vụ, Lao động – TB&XH, Giao thông – Vận tải (GT-VT), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh… đã vào cuộc với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Trong đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đóng vai trò nòng cốt trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới. 63 chốt kiểm soát cố định, 17 tổ cơ động/270 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và 160 công an, dân quân, y tế đã tích cực tham gia thường trực tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở; kịp thời phát hiện, tiếp nhận công dân nhập cảnh và nhập cảnh trái phép để thực hiện cách ly y tế theo quy định, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Riêng Sở Lao động – TB&XH chỉ đạo đơn vị hữu quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến từng doanh nghiệp, thân nhân và người lao động để họ hiểu rõ sự cần thiết, cấp bách thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, rà soát, nắm tình hình người lao động của địa phương trở về từ các tỉnh, thành phố, nhất là từ vùng dịch để thực hiện khai báo và cách ly y tế tại nhà. Đối với Sở GT-VT, đơn vị đã ban hành văn bản thông báo tạm dừng toàn bộ các hoạt động vận tải hành khách đường bộ (tuyến cố định, hợp đồng, xe taxi) đi và đến địa bàn tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh kể từ chiều 28.1. Mặt khác, tăng cường công tác giám sát thông qua thiết bị hành trình để kịp thời phát hiện, xử lý những phương tiện, đơn vị cố tình vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với các đơn vị trên, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản về việc đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông phục vụ cài đặt ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử tại chốt kiểm dịch y tế liên ngành cầu Trì. Còn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (TT&DL) kịp thời tổng hợp danh sách khách du lịch đến Hà Giang để thông tin, báo cáo cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, chỉ đạo Hiệp hội du lịch Hà Giang và các đơn vị kinh doanh lữ hành chủ động phòng, chống dịch, có phương án dự phòng để phản ứng nhanh khi xảy ra sự cố và thực hiện nghiêm quy định của Luật Du lịch về không phân biệt đối xử với khách du lịch. Cũng theo thông tin từ Sở Văn hóa, TT&DL, tính đến ngày 2.2, tại 9/11 huyện, thành phố có 125/125 khách du lịch nội địa. Trong đó, 34 người đến từ nơi có dịch như thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương; 104/125 người đã khai báo y tế theo quy định. Hiện, khách du lịch không có dấu hiệu, triệu chứng liên quan đến dịch bệnh Covid-19…

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, tỉnh ta đã rà soát được 6.444 người về từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội và các tỉnh, thành khác đang có dịch để thực hiện nghiêm các biện pháp y tế theo quy định. Thạc sỹ Nguyễn Trần Tuấn – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Sở Y tế), cho biết: Kể từ 28.1 – 3.2, đơn vị đã lấy 720 mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 với 421 người thực hiện cách ly tập trung, 277 trường hợp trở về từ vùng dịch, 22 mẫu liên quan đến ca xác định F1, F2. Và tin vui, 100% mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính lần 1. Đặc biệt, “kích hoạt” tinh thần cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Trung tâm đã huy động tất cả công chức, viên chức, người lao động không nghỉ Tết Nguyên đán, chỉ trừ trường hợp bất khả kháng để sẵn sàng đáp ứng các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Song song với kết quả trên, trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được chuẩn bị chu đáo. Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các bệnh viện vệ tinh được giao nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý người bệnh Covid-19 (nếu có) đã trang bị tương đối đầy đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cơ số thuốc cấp cứu, vật tư tiêu hao thiết yếu theo quy định. Toàn tỉnh hiện có trên 9.000 bộ trang phục chống dịch, gần 207.000 đôi găng tay y tế, 2.300 kg hóa chất khử khuẩn… Riêng Sở Y tế luôn sẵn sàng một cơ số vật tư y tế, hóa chất để đảm bảo chi viện cho các bệnh viện khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, gồm: 17 máy thở, trên 73.400 khẩu trang y tế, gần 1.100 lít dung dịch sát khuẩn tay và 900 bộ bảo hộ y tế.

Có thể nói, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành đã tạo thành sức mạnh tổng hợp để tỉnh ta “khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài”. Đồng thời, cũng đảm bảo lực lượng, sẵn sàng truy vết thần tốc các đối tượng nghi nhiễm Covid-19 và chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, trang thiết bị phòng, chống dịch hiệu quả với tinh thần cấp bách “chống dịch như chống giặc”.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG