"Cuộc chiến" bảo vệ an toàn sinh mệnh của nhân dân

BHG - Trước diễn biến phức tạp của đại dịch toàn cầu Covid-19, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc lại “kích hoạt” tinh thần: Thần tốc, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện để bảo vệ sức khỏe, an toàn sinh mệnh của nhân dân, dù phía trước, Tết Nguyên đán đang gần kề.

Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm dịch y tế cầu trì. Ảnh: T.P

Ngay sau hội nghị trực tuyến toàn tỉnh: Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, sáng 30.1 thì chiều cùng ngày, tất cả các chốt kiểm dịch y tế từ nội địa đến biên giới được kích hoạt và duy trì nghiêm chế độ hoạt động. Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động 63 chốt kiểm soát cố định, 17 tổ cơ động trên tuyến biên giới với sự tham gia của 270 cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng cùng 160 công an, dân quân, y tế. Xuyên suốt cuộc chiến chống Covid-19, họ trở thành những “lá chắn thép” nơi biên thùy, sẵn sàng dầm mưa, hòa cùng băng giá trong cái lạnh âm độ C để tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở trên biên giới. Chỉ từ 30.9.2020 đến 30.1.2021, lực lượng biên phòng đã phát hiện, tiếp nhận trên 2,2 nghìn công dân nhập cảnh, nhập cảnh trái phép, công dân được trao trả từ bên kia biên giới. Qua đó, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh theo quy định; ngăn chặn không cho dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn...

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục cần thiết để xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2.

Tại các địa phương như Bắc Quang, Quang Bình, Xín Mần, Bắc Mê, Mèo Vạc... tiếp giáp với các tỉnh bạn, gồm: Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng đã chủ động thành lập, kích hoạt các chốt kiểm dịch y tế nội địa. Đơn cử như huyện “cửa ngõ” phía Nam của tỉnh, 5 chốt kiểm dịch y tế liên ngành được thành lập “thần tốc”, hoạt động 24/24 giờ, không trừ ngày nghỉ để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, UBND huyện Bắc Quang chủ động thành lập 4 chốt kiểm dịch y tế tại 4 xã, thị trấn, gồm: Liên Hiệp, Đồng Yên, Vô Điếm và bến đò km 71, thị trấn Vĩnh Tuy nhằm kiểm soát tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ phát tán dịch bệnh và tiến hành cách ly các trường hợp công dân đi từ địa phương khác vào địa bàn huyện Bắc Quang, nghi nhiễm Covid-19. Đặc biệt, chốt kiểm dịch y tế cầu Trì (thị trấn Vĩnh Tuy) do UBND tỉnh thành lập được ví như “pháo đài thép” trong phòng, chống dịch Covid-19. Bởi chốt được thành lập trên tuyến đường Quốc lộ 2 – huyết mạch giao thông của tỉnh với mật độ lớn phương tiện, người tham gia giao thông. Tại đây đã có 45 cán bộ Công an, Y tế, Quân sự, Công thương, Nông nghiệp và PTNT thường trực kiểm tra, kiểm soát người từ các địa phương khác vào địa bàn tỉnh; hướng dẫn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông và toàn bộ hành khách khai báo y tế; khử trùng, tiêu độc phương tiện vận chuyển theo quy định.

Có mặt tại chốt kiểm dịch y tế cầu Trì trong những ngày đầu kích hoạt chốt, chúng tôi đã chứng kiến bao hành động an hùng, đậm tính nhân văn trong “cuộc chiến” không tiếng súng – bảo vệ an toàn sức khỏe, sinh mệnh của nhân dân trước hiểm họa Covid-19. Những ngày cuối Đông, trời mưa nặng hạt, khiến cái lạnh vùng “cửa ngõ” phía Nam như thấm sâu hơn vào da thịt. Vậy nhưng, các hoạt động kiểm dịch y tế được thực hiện nghiêm 24/24 giờ. Chỉ sau 1 ngày hoạt động, tại chốt kiểm dịch y tế đã có hơn 3.200 lượt người được do thân nhiệt, trên 1.700 lượt người được hướng dẫn kê khai y tế và 6 người được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. Những con số này là minh chứng thuyết phục cho thấy sự kiên cường, sẵn sàng làm việc với cường độ cao, lớn gấp nhiều lần so với thường nhật của 45 cán bộ “trực chiến” để đảm bảo toàn bộ hành khách đến Hà Giang đều được kiểm soát, kiểm tra về y tế và thực hiện khai báo y tế. Không những vậy, mỗi người dân khi qua chốt kiểm dịch y tế cầu Trì đều được cung cấp thông tin cần thiết để phòng bệnh Covid-19 thông qua hình thức tờ rơi, truyền thanh, tuyên truyền miệng. Trong đó, truyền thông đậm nét việc thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế) để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Riêng những trường hợp đi về từ ổ dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội… buộc phải lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, khẳng định SARS-CoV-2. Chị Hoàng Thị Lành, hành khách đến từ tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: “Tôi cho rằng, cán bộ trực tiếp đảm nhận khâu xét nghiệm sàng lọc chính là những anh hùng của thời bình, mang trong mình tinh thần thép. Vì họ biết “mệnh lệnh” bảo vệ sức khỏe nhân dân, xuất phát từ trái tim không cho phép mình lùi bước mà sẵn sàng đương đầu với nguy cơ cao mắc dịch bệnh Covid-19”. Anh Nguyễn Trung Tấn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trải lòng: Cùng tham gia lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 với tôi còn có 2 cộng sự của Trung tâm là anh Đào Phương Huy và Vũ Đức Dũng. Dù tiếp xúc trực tiếp với những người có biểu hiện ho, sốt hay đi từ tỉnh có ổ dịch Covid-19 về Hà Giang, chúng tôi đều tận tâm, tận lực hoàn thành trọng trách được giao”…

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, cũng tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh: Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục tăng cường các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh, không hoang mang nhưng cũng không chủ quan, lơ là. Đồng thời, đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ công dân cách ly trong dịp Tết Nguyên đán với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”; tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng...

Rời chốt kiểm dịch y tế cầu Trì trong cơn mưa chiều nặng hạt, đọng lại mãi trong chúng tôi hình ảnh những “chiến sĩ” nơi tuyến đầu ngày, đêm căng mình chống dịch. Ở nơi ấy, họ khép lại hạnh phúc riêng tư, không thể vẹn tròn trách nhiệm của người cha, người mẹ, người con thảo hiếu phụng dưỡng đấng sinh thành để toàn tâm, toàn ý đẩy lùi dịch bệnh, mang mùa Xuân yên vui đến mọi nhà.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THÙY