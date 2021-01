Tư lệnh Quân khu 2 và Hội LHPN Việt Nam thăm, chúc Tết BĐBP tỉnh

BHG - * Tiếp tục chuyến công tác, ngày 26.1, đoàn công tác Quân khu 2 do Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh.

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 chúc Tết Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Trong năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; triển khai nghiêm túc kế hoạch bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; duy trì trực 100% quân số từ Bộ Chỉ huy đến các đồn biên phòng, sẵn sàng cơ động lực lượng xử lý, giải quyết các tình huống xảy ra trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ các chốt túc trực 24/24 giờ, ngăn chặn công dân xuất, nhập cảnh trái phép tại các đường mòn, lối mở trên biên giới và 17 tổ cơ động thường xuyên tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, kịp thời trao đổi thông tin với chính quyền và lực lượng chức năng phía đối diện xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm qua, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn đại hội Đảng các cấp và tiếp tục duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, đảm bảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân vui tết, đón xuân đầm ấm.

* Ngày 26.1, đoàn công tác của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam do đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Đại tá Vàng Đình Chiến, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy Trưởng BĐBP tỉnh thông tin một số kết quả của BĐBP tỉnh với đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

Những năm qua, Hội LHPN Việt Nam và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, việc làm có ý nghĩa thiết thực hướng về đồng bào nơi biên giới, tiêu biểu là chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Theo đó, từ 2018 – 2020, hai đơn vị phối hợp xây dựng các mô hình sinh kế cho chị em phụ nữ ở khu vực biên giới; thăm, tặng quà cho học sinh, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, già làng, trưởng bản, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà BĐBP Hà Giang đã đạt được trong thời gian qua cũng như trong công tác phối hợp giữa hai đơn vị. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, hai đơn vị cần tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biên giới, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, nhằm động viên các cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và người xuất, nhập cảnh trái phép, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tin, ảnh: Tiến Thắng (BĐBP Hà Giang)