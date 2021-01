Công an xã Tiên Kiều trả lại 12 triệu đồng cho người đánh rơi

BHG - Chiều ngày 27.1, Công an xã Tiên Kiều, huyện Bắc Quang đã làm thủ tục trả lại tài sản cho chủ sở hữu bị đánh rơi.

Anh Nguyễn Văn Bình nhận lại tài sản từ Công an xã Tiên Kiều.

Trước đó, vào ngày 21.1, tổ công tác Công an xã Tiên Kiều do Thiếu tá Nông Thái Nguyên, Trưởng Công an xã làm tổ trưởng đang trên đường đi công tác tại cơ sở thì nhặt được một chiếc ví da bị rơi. Tiến hành kiểm tra bên trong ví có 12 triệu đồng tiền Việt Nam, 1 giấy chứng minh nhân dân, 1 giấy phép lái xe đều mang tên Nguyễn Văn Bình, sinh ngày 1.2.1974, hộ khẩu trường trú tại xã Phú Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và 1 giấy chứng nhận đăng ký xe máy mang tên người khác.

Ngay sau khi nhặt được, Công an xã Tiên Kiều đã thông báo rộng rãi cho nhân dân trên địa bàn để tìm chủ tài sản. Đến ngày 27.1, anh Nguyễn Văn Bình đã đến Công an xã Tiên Kiều trình báo nội dung sự việc, sau khi đối chiếu xác nhận thông tin, Công an xã Tiên Kiều đã làm thủ tục trao trả lại chiếc ví cùng toàn bộ số tiền và giấy tờ cho anh Bình.

Trung Thực – Hoàng Thái