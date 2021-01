Các tấm lòng hảo tâm mang niềm vui đến với Hà Giang

BHG - * Ngày 30.1, đoàn công tác Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) do đồng chí Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng Cục QLTT làm trưởng đoàn đến trao tặng 240 triệu đồng hỗ trợ cho 4 hộ nghèo, cựu chiến binh làm nhà ở tại các thôn Há Đề A, Súng Lủng, Đợ Súng, xã Tả Lủng. Tặng 335 chiếc chăn ấm, 335 chiếc chiếu và 667 suất quà gồm bánh kẹo, đồ dùng học tập cho các em học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS xã Tả Lủng; tặng tập thể nhà trường 1 bộ máy vi tính và 53 xuất quà cho thầy, cô giáo trong trường. Tổng giá trị quà tặng là gần 600 triệu đồng.

Lãnh đạo Tổng Cục Quản lý thị trường trao tiền và quà cho các hộ nghèo xã Tả Lủng.

Tại buổi tặng quà, lãnh đạo xã Tả Lủng và Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS xã Tả Lủng cảm ơn lãnh đạo, cán bộ Tổng Cục QLTT dành những tình cảm, phần quà ý nghĩa cho các hộ nghèo, học sinh của xã. Đồng thời mong muốn cán bộ, nhân viên Tổng Cục QLTT tiếp tục quan tâm, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ xã.

Cán bộ Tổng Cục Quản lý thị trường trao chăn ấm, chiếu cho các em học sinh Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS xã Tả Lủng.

Tin, ảnh: MINH KHAI

* Ngày 30.1, Hội đồng hòa bình Hữu nghị Nhật – Việt (JVPF) phối hợp với Sở Ngoại vụ Hà Giang tổ chức bàn giao công trình Nhà nhân ái, trao học bổng cho học sinh nghèo, học giỏi tại một số địa phương của huyện Vị Xuyên, Bắc Quang.

Đại diện Sở Ngoại vụ và các đại biểu bàn giao công trình Nhà nhân ái cho gia đình ông Hoàng Văn Khóa, xã Bằng Hành.

Thông qua sự kết nối, giới thiệu của Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, giai đoạn 2016 – 2020, Hội đồng JVPF đã lên Hà Giang khảo sát và trao học bổng cho 200 lượt học sinh nghèo, học giỏi; trao quà cho 10 gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 1 đối tượng chính sách với tổng trị giá hơn 750 triệu đồng. Trong đó, năm 2020, gia đình ông Hoàng Văn Khóa, thôn Trung Tâm, xã Bằng Hành (Bắc Quang) được Hội đồng JVPF hỗ trợ 150 triệu đồng xây dựng công trình Nhà nhân ái. Đến nay, công trình nhà ở của gia đình ông Khóa hoàn thành, được Hội đồng JVPF bàn giao, đưa vào sử dụng. Riêng năm 2021, Hội đồng JVPF tiếp tục tài trợ xây 2 Nhà nhân ái cho gia đình bà Đặng Thị Lầu, thôn Nặm Moòng, xã Việt Vinh (Bắc Quang) và ông Hoàng Văn Cầm, thôn Làng Vàng 1, thị trấn Vị Xuyên (Vị Xuyên) với tổng trị giá 300 triệu đồng. Đây đều là những hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin khó khăn về nhà ở.

Đại diện Hội đồng JVPF trao học bổng cho học sinh Trường PTDT Nội trú THCS Vị Xuyên.

Cùng với hoạt động bàn giao công trình Nhà nhân ái, Hội đồng JVPF đã trao 40 suất học bổng, trị giá 180 đô la/suất/năm (tương đương hơn 4,1 triệu đồng) cho 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt của Trường PTDT Nội trú THCS Vị Xuyên (Vị Xuyên). Đặc biệt, 40 học sinh này sẽ được nhận học bổng xuyên suốt 4 năm học tập tại trường.

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG

* Sáng 30.1, tại hội trường Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức HMTN hưởng ứng “Lễ hội Xuân hồng” năm 2021.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực vũ trang và nhân dân tham gia HMTN

Với mục tiêu đảm bảo nguồn máu phục vụ cứu người dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và phòng, chống dịch Covid – 19, ngày hội đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn Tp. Hà Giang tham gia đăng ký HMTN. Hoạt động HMTN có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, giúp khắc phục tình trạng khan hiếm máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong thời điểm Tết Nguyên đán và dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN

* Chiều ngày 30.1, UBND xã Lũng Chinh (Mèo Vạc) tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng điểm Trường Mầm non thôn Sủng Khể.

Khánh thành điểm Trường Mầm non thôn Sủng Khể

Sủng Khể là thôn đặc biệt khó khăn của xã Lũng Chính với tỷ lệ hộ nghèo trên 50%. Trước đây, điểm Trường Mầm non tại đây còn tạm bợ, cơ sở vật chất không đảm bảo, ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng dạy và học của nhà trường. Trước thực tế trên, ni sư Thích Tâm Chính, Trụ trì Chùa Vẽ và các phật từ Chùa Vẽ (Hải Phòng) đã quyết định đầu tư xây dựng điểm trường này. Sau hơn 3 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng. Công trình được xây dựng theo kiểu nhà cấp 4 kiên cố, gồm 2 phòng học và 1 phòng bếp, tổng diện tích gần 130m2 , với tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Công trình được hoàn thành đã tạo môi trường học tập, vui chơi khang trang cho học sinh; đồng thời từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.

Dịp này, đoàn từ thiện Chùa Vẽ cũng gửi tặng 150 suất quà cho 150 hộ nghèo trên địa bàn xã Lũng Chinh với tổng trị giá gần 40 triệu đồng; đồng thời tặng nhiều đồ dùng thiết yếu cho điểm trường Mầm non thôn Sủng Khể.

Tin, ảnh: TRẦN KẾ

* Ngày 29.1, Công ty TNHH An Vinh và Nhà sách Hồng An (Tp. Hà Giang) phối hợp tổ chức chương trình thiện nguyện “Đông ấm nơi biên cương năm 2021” tại xã Quyết Tiến (Quản Bạ).

Công ty TNHH An Vinh và Nhà sách Hồng An tặng áo đồng phục cho học sinh Trường tiểu học Quyết Tiến

Tại chương trình, các nhà tại trợ đã trao tặng áo ấm, áo đồng phục, chăn ấm, ghế ngồi, đồ chơi, sách cho học sinh các điểm trường thuộc Trường Tiểu học và Trường Mầm non Quyết Tiến; tặng quà cho các hộ nghèo. Tổng giá trị quà tặng trên 58 triệu đồng. Đây là hoạt động an sinh xã hội được Công ty TNHH An Vinh và Nhà sách Hồng An tổ chức thường niên nhằm giúp các em học sinh có áo ấm đến trường và chia sẻ khó khăn với người nghèo; mong muốn mọi người dân đều đón Tết ấm áp và đầy đủ hơn.

Tin, ảnh: AN GIANG