Mèo Vạc hỗ trợ công an viên ổn định cuộc sống

BHG - Với tinh thần tương thân, tương ái, những năm qua, Công an huyện Mèo Vạc đã có những chủ trương, mô hình hay hỗ trợ Công an viên (CAV) có nhà ở kiên cố, có nguồn vốn để phát triển kinh tế hướng đến giúp CAV thoát nghèo bền vững.

Công an huyện Mèo Vạc bàn giao nhà cho Công an viên Vừ Mí Và, thôn Khuổi Liềng, xã Niêm Sơn.

Thượng Tá Cao Văn Toản, Trưởng Công an huyện Mèo Vạc, cho biết: Qua quá trình cùng làm việc, cùng đi cơ sở và đến thăm từng nhà CAV ở từng thôn, bản. Công an huyện đã nắm bắt được một số lực lượng CAV tâm huyết, tận tình trong công việc. Tuy nhiên còn nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là về nhà ở, nguồn vốn phát triển kinh tế. Do đó, Công an huyện Mèo Vạc đã xây dựng kế hoạch cụ thể huy động xã hội hóa từ cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và các tổ chức, cá nhân đóng góp để hỗ trợ CAV có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, khảo sát, xem xét, ưu tiên những CAV có hoàn cảnh khó khăn hơn để hỗ trợ, giúp đỡ. Chủ động, linh hoạt hỗ trợ theo từng hoàn cảnh, điều kiện gia đình, hỗ trợ đúng đối tượng, phù hợp với nhu cầu thực tế, như: Hỗ trợ xây dựng nhà ở, con giống, ngày công...

Theo đó, hiện trên địa bàn huyện có 199 CAV/199 thôn, bản. Từ năm 2019 đến nay, Công an huyện đã xây dựng được 4 nhà ở, mỗi nhà trên 50 triệu đồng cho 4 CAV: Vừ Mí Và, CAV thôn Khuổi Liềng, xã Niêm Sơn; Vừ Mí Na, thôn Mèo Qua, xã Cán Chu Phìn (đang thi công); Vàng Nhìa Dính, thôn Khai Hoang 2, xã Thượng Phùng; Chứ Mí Nô, thôn Lũng Chỉn, xã Sơn Vĩ. Ngoài ra, còn hỗ trợ 2 con bò tạo sinh kế cho gia đình CAV Và Mí Pó, thôn Há Đề, xã Khâu Vai. Lực lượng Công an xã còn phối hợp với các cơ quan, đoàn thể hỗ trợ ngày công giúp gia đình CAV, nhân dân lao động sản xuất.

Đến thăm gia đình đồng chí Vàng Nhìa Dính, hơn 20 năm làm CAV thôn Khai Hoang II, xã Thượng Phùng, một trong những hộ CAV được Công an huyện hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố và đã hoàn thành, bàn giao từ năm 2019, anh Dính xúc động chia sẻ: Công việc của CAV chúng tôi nhiều lúc cũng đi suốt, gia đình còn khó khăn, phụ cấp cũng chỉ được hơn 1 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn sắp xếp chăm lo cho gia đình, hoàn thành tốt công việc cấp trên giao phó và được dân tin tưởng. May mắn hơn, gia đình được Công an huyện quan tâm, giúp gia đình có nhà mới kiên cố, khang trang. Gia đình tôi rất vui và tôi hứa không chỉ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT cho thôn, bản mà gia đình cũng từng bước đầu tư phát triển kinh tế, hướng đến thoát nghèo trong năm tới và cho con cái ăn học đầy đủ.

Trong những ngày thu hoạch lúa Mùa vừa qua, mưa kéo dài ngày khiến những ruộng lúa của chúng tôi bị hỏng nhiều, trong khi người dân đang tất bật thu hoạch lúa tranh thủ lúc trời nắng khô, cũng là lúc lực lượng Công an chính quy ở xã cùng các lực lượng khác không ngại ngần xuống đồng giúp người dân nghèo, CAV nghèo gặt, tuốt lúa tránh lúa bị ngập mưa, mốc, hỏng... Anh Lý Văn Trọng, thôn Nà Sang, xã Tát Ngà chia sẻ.

Với những việc làm ý nghĩa, thiết thực của Công an huyện Mèo Vạc đã và đang góp phần trong công cuộc an sinh xã hội, hướng đến giảm nghèo bền vững, cũng như động viên lực lượng CAV thôn, bản ổn định cuộc sống, yên tâm trong công việc đảm bảo ANTT, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương trong sạch, vững mạnh ngay từ thôn, bản.

