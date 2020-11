Học sinh nghèo nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

BHG - Theo Công an xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận số tài sản lớn từ một học sinh nghèo trên địa bàn trao lại.

Em Sùng Mí Nô trao trả số tài sản nhặt được cho anh Lê Huy Hoàng

Theo đó, vào hồi 11h30 ngày 12.11, em Sùng Mí Nô ở thôn Séo Sà Lủng, học sinh lớp 7B, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS - Tiểu học xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc đã nhặt được một chiếc ví da màu đen tại khu vực gần cổng trường. Khi mở ra, Nô thấy có một số thẻ ngân hàng, giấy tờ cá nhân và 8.321.000 đồng nên lập tức em quay vào trường để báo cáo với thầy, cô giáo và sau đó đem toàn bộ tài sản đến Công an xã Pải Lủng trình báo và nhờ tìm giúp người đánh rơi. Đến chiều cùng ngày, Công an xã Pải Lủng đã xác định được chủ sở hữu là anh Lê Huy Hoàng, khách du lịch đến huyện Mèo Vạc tham quan, trải nghiệm. Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, Công an xã Pải Lủng và em Nô đã trao trả toàn bộ các giấy tờ, tài sản cho anh Hoàng. Nhận lại tài sản, anh Hoàng vui mừng cho biết đang cùng bạn bè đến huyện Mèo Vạc du lịch, do sơ suất nên làm rơi ví. Bản thân anh Hoàng rất khâm phục việc làm của em Nô.

Việc làm của em Sùng Mí Nô càng đáng quý hơn khi gia đình em thuộc diện khó khăn. Khi nhặt được số tiền lớn, em đã trình báo cơ quan công an với mong muốn trả lại cho người đánh mất. Chính quyền xã và nhà trường đã kịp thời có hình thức khen thưởng để động viên em.

Tin, ảnh: Minh Đức