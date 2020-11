BHG - Chiều 15.11, Cụm thi đua số II, Bộ Công an gồm các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Điện Biên, Lạng Sơn và Lào Cai đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) có hoàn cảnh khó khăn tại xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc.

Đại diện Công an các tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho Thượng úy Trương Văn Đàm.

Thực hiện quy chế hoạt động của cụm thi đua về hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình CBCS có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2020, Công an tỉnh Hà Giang (đơn vị cụm trưởng) đã rà soát, ưu tiên lựa chọn CBCS công tác tại địa bàn vùng cao biên giới khó khăn về nhà ở để hỗ trợ. Trong đợt này, có 2 gia đình được hỗ trợ, mỗi hộ 70 triệu đồng, đó là Trương Văn Đàm, Phó Trưởng Công an thị trấn Mèo Vạc và Lò Láo Sú, cán bộ Công an huyện Hoàng Su Phì.

Tin, ảnh: Minh Đức (Mèo Vạc)