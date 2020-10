Tuổi trẻ Thanh Thủy xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

BHG - Bác Hồ từng căn dặn: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Thực hiện theo lời dạy của Người, thời gian qua, Đoàn Thanh niên xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) đã đẩy mạnh thực hiện phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới để lại dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh màu áo xanh tình nguyện.

Đoàn Thanh niên xã và đội viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Thanh Thủy vệ sinh Bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại thôn Giang Nam.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, từ tháng 1 - 9.2020, Đoàn Thanh niên (ĐTN) xã đã phối hợp với Hội đồng Phổ biến giáo dục của xã, các tổ công tác phụ trách thôn tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và nhân dân 7/7 thôn, bản của xã về cách phòng, tránh bệnh dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng cho bà con nhân dân. Đặc biệt là công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 giai đoạn mới đến ĐVTN và người dân thông qua các buổi sinh hoạt. ĐTN xã tham gia trồng được 220 cây sấu, lát; thu gom rác thải, tái sử dụng, tái chế để giảm thiểu chất thải nhựa hưởng ứng hoạt động “làm cho thế giới sạch hơn năm 2020” ở Đài hương 468, thôn Nặm Ngặt… Thường xuyên tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ môi trường của thanh niên ở từng thôn, bản như quét dọn xung quang nhà Bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, phát quang cỏ dọc hai bên đường, khu vực nhà văn hóa, các trục đường, khơi thông mương máng đảm bảo nước sinh hoạt và tưới tiêu cho bà con tại thôn Giang Nam, Thanh Sơn… Ngoài ra, ĐVTN trong xã đã hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone và phun thuốc khử trùng để đón công dân cách ly.

ĐTN xã phối hợp với các đơn vị: Sở Tài chính, Kho bạc tỉnh, Cục Hải quan… tổ chức tặng nước rửa tay, khẩu trang cho người dân để phòng, chống dịch Covid - 19 trị giá 20 triệu đồng; kêu gọi huy động xã hội hóa xóa được 3 nhà tạm tổng trị giá 200 triệu đồng. Đội thanh niên xung kích thường xuyên tuần tra đường biên, mốc giới để đảm an ninh, trật tự cho người dân trong khu vực. Phong trào “đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được tích cực triển khai, đem lại hiệu quả thiết thực, khẳng định vai trò của Đoàn là người đại diện cho thanh niên, gắn bó với thanh niên, chăm lo nhu cầu lợi ích chính đáng hợp pháp vì sự phát triển của thanh niên. Công tác phát triển các mô hình kinh tế được đặc biệt chú trọng như Hợp tác xã trồng và chế biến Chè chốt do đoàn viên Lý Xuân Trường, thôn Nà Toong thu nhập 60 triệu đồng/năm.

Công tác xây dựng Đảng luôn được ĐTN xã quan tâm, thường xuyên tuyên truyền nhận thức cho ĐVTN về chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn tổ chức Diễn đàn “Đảng và Bác Hồ với thanh niên” để đưa việc tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên. Tạo điều kiện cho các đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng. 9 tháng đầu năm đã giới thiệu cho Đảng kết nạp được 6 đồng chí.

Bí thư Đoàn xã Thanh Thủy, Đặng Thị Hương cho biết: Thanh Thủy là một xã biên giới nhiều khó khăn, nhưng ĐVTN trong xã đã phát huy tốt các hoạt động tình nguyện xây dựng Nông thôn mới, an sinh xã hội và tham gia phát triển kinh tế - xã hội. 9 tháng đầu năm 2020, ĐTN xã đã làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tham gia vào các hoạt động giám sát bảo vệ cộng đồng, huy động các nguồn xã hội hóa trên cả nước để xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức các hoạt động thiết thực cho học sinh về tham gia sinh hoạt Hè tại địa phương. Phối hợp với các đơn vị rà phá, tìm kiếm bom mìn, vật nổ. Thời gian tới ĐTN xã sẽ tiếp tục phát huy chung tay xây dựng Nông thôn mới, gắn biển hiệu một số tuyến đường thanh niên tự quản, mô hình về đoạn đường an ninh, trật tự tình nguyện. Phối hợp với Hội đồng Đội các trường tuyên truyền an toàn giao thông; phòng, chống Covid - 19; tổ chức các cuộc thi về: Nhớ ơn thầy cô, tìm hiểu về ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam…

Bài, ảnh: ĐỨC NINH