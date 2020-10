"Tuổi cao chí khí càng cao"

BHG - Hiện, toàn tỉnh có 62.051 người cao tuổi (NCT), trong đó có 3.820 NCT tham gia hoạt động kinh tế, tạo thu nhập và 117 NCT là chủ trang trại, doanh nghiệp; 910 NCT làm kinh tế giỏi; 1.675 NCT tham gia công tác xã hội… Phát huy vai trò “tuổi cao – gương sáng”, NCT có những đóng góp quan trọng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh phòng, chống suy thoái, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời là thành viên tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, hòa giải và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư.

Mô hình nuôi lợn đen của gia đình bác Hoàng Xuân Hựu, thôn Thái Hà, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang.

Là những người có tinh thần trách nhiệm, am hiểu sâu các lĩnh vực và có tiếng nói trong tổ, thôn, xóm, NCT đã trở thành lực lượng tích cực tham các tổ hòa giải, an ninh tại cộng đồng. Hiện nay, lực lượng công an đã phối hợp với Ban, Hội NCT xây dựng và duy trì 476 mô hình tự quản về an ninh trật tự, 2.144 tổ tự quản, kiện toàn 199 tổ hòa giải với 990 thành viên, có 199 tổ an ninh trật tự với 747 thành viên, 3 tổ tuần tra bảo vệ đường biên mốc giới tại 3 xã biên giới… Qua đó giúp ngăn chặn và phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các hành vi, vi phạm pháp luật.

Hội NCT các địa phương đã trở thành điểm tựa của NCT với nhiều hoạt động vui – khỏe – có ích. Đến thăm Hội NCT xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang, bằng việc thấu hiểu, cảm thông những mảnh đời bất hạnh, khó khăn, NCT xã Ngọc Đường đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) liên thế hệ tại thôn Thái Hà với các hoạt động chính như: tổ chức các buổi tập dưỡng sinh; khám sức khỏe định kỳ cho NCT… Đặc biệt, CLB đã xây dựng quỹ cho các hộ nghèo, cận nghèo vay vốn, phát triển kinh tế và xóa nghèo, huy động ngày công giúp các hộ dân xóa nhà tạm.

Hơn 60 tuổi, mái tóc ngả bạc và được người dân trong xã, thôn biết đến với biệt danh “lão nông” hiện đang sở hữu đàn lợn 60 con và 6 lợn nái; cùng hơn 2.000 m2 đất trồng rau, cây ăn quả, hơn 100 đôi chim Bồ câu… cho thu nhập gần 500 triệu đồng mỗi năm, bác Hoàng Xuân Dịu, xã Ngọc Đường chia sẻ: “Nghề nông gắn với hai vợ chồng từ khi còn rất trẻ, nhưng khi đó chưa có kiến thức, chưa có nguồn vốn nên chỉ nuôi với hình thức nhỏ lẻ, đủ phục vụ gia đình. Làm kinh tế, bên cạnh tạo thu nhập cho gia đình, đó còn là thú vui tuổi già”.

Đồng chí Triệu Quốc Lương, Trưởng ban Đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: Với vai trò, trách nhiệm của mình, NCT đã trở thành chỗ dựa vững chắc, là tấm gương sáng cho con cháu và nhân dân noi theo. “Tuổi già mà trí không già”, họ có nhiều đóng góp cho xã hội, là lực lượng tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước, là “cán cân công lý” bảo vệ lẽ phải; vận động con cháu, người thân hướng đến điều tốt đẹp. NCT trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò và thực sự trở thành những tấm gương tiêu biểu ở cộng đồng, họ không ngừng vươn lên đúng tinh thần “Tuổi cao chí khí càng cao” như lời Bác dạy.

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN