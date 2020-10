Mèo Vạc tăng cường giải quyết việc làm cho người lao động

BHG - Trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid -19, đặc biệt, vấn đề việc làm cho lao động (LĐ) là một trong những vấn đề ảnh hưởng lớn. Vì vậy, để giải quyết việc làm cho LĐ trên địa bàn, từ đầu năm tới nay, huyện đã phối hợp với nhiều công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nỗ lực khai thác thị trường LĐ, cùng liên kết tổ chức các Hội chợ giới thiệu việc làm để tư vấn, tuyên truyền cho LĐ, nhằm đảm bảo việc làm ổn định cho LĐ địa phương.

Lao động huyện Mèo Vạc tìm hiểu thông tin về các doanh nghiệp tuyển dụng.

Đồng chí Nguyễn Thị Sơn, Trưởng phòng Lao động – Thương binh xã hội huyện Mèo Vạc, cho biết: Ngay từ đầu năm, Phòng đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện về kế hoạch giải quyết việc làm năm 2020 với tổng số 1.430 LĐ được tạo việc làm mới. Ngoài hỗ trợ tạo việc làm tại địa phương như xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trong chăn nuôi, trồng trọt, phát triển dịch vụ du lịch,... Phòng còn tăng cường phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức Hội chợ việc làm năm 2020 cho 890 LĐ của các xã, thị trấn. Tại Hội chợ, các LĐ được cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các công ty, doanh nghiệp trực tiếp thông tin, tư vấn, tuyên truyền về nhu cầu tuyển dụng, như: Cần tuyển lao động phổ thông từ 18 - 40 tuổi, với các ngành nghề: Lắp ráp điện tử, sợi, dệt, nhuộm, đóng giầy, may,… mức thu nhập ổn định từ khoảng 6 - 11 triệu đồng/tháng, có xe đưa đón đến nơi làm việc, hỗ trợ nhà ở ký túc xá; được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật, kèm theo nhiều chính sách hỗ trợ ưu đãi đặc biệt. Bên cạnh đó là nhu cầu tuyển chọn ứng viên tham gia xuất khẩu LĐ tại các nước, như: Malaysia, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc… Với mức thu nhập cao, ổn định từ khoảng 15 - 35 triệu đồng/tháng, chi phí xuất cảnh thấp, thời gian xuất cảnh nhanh, có nhiều chính sách hỗ trợ vay vốn, kể cả cho vay vốn ứng trước, giảm chi phí cho người LĐ… Đồng thời, Phòng cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thẩm định cho vay vốn 18 trường hợp theo Chương trình vốn vay giải quyết việc làm với tổng số 1.226 triệu đồng. Qua đó, trong 9 tháng đầu năm, huyện đã thực hiện giải quyết việc làm mới cho 1.910/1.430 LĐ, đạt và vượt so với kế hoạch cả năm. Trong đó, giải quyết việc làm tại địa phương là 980 LĐ; 928 LĐ làm việc tại các công ty, doanh nghiệp ngoài huyện và 2 LĐ đi làm việc tại Trung Quốc theo Biên bản thống nhất về quản lý LĐ qua biên giới...

Đến xã Niêm Sơn, một xã nghèo của huyện Mèo Vạc, do ảnh hưởng dịch Covid – 19 nên nhiều LĐ còn thiếu việc làm, ảnh hưởng đến thu nhập, gây mất trật tự, an toàn xã hội khi nhiều LĐ tuổi thanh niên thiếu việc làm... Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của huyện, xã phối hợp với Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh, từ tháng 3 đến nay, xã đã có 85 LĐ trong nước, qua đó có thu nhập ổn định, góp phần giúp địa phương trong công tác an sinh xã hội. Chị Phan Thị Phát, thôn Bản Tồng, xã Niêm Sơn, chia sẻ: Trong những ngày nghỉ dịch Covid ở nhà, ngoài làm đồng áng chúng tôi không đủ chi tiêu trong gia đình; may mắn nhờ có tư vấn, giới thiệu việc làm chi tiết, tỉ mỉ về các chính sách, chế độ được hưởng. Từ tháng 4 tôi nộp hồ sơ và hiện tại đang làm việc tại Công ty MeiKo – Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai (Hà Nội), với mức lương ổn định, tôi sẽ cố gắng làm việc để về xây nhà cửa kiên cố và xây dựng mô hình phát triển kinh tế sau vài năm nữa...

Hy vọng, với sự nỗ lực của các cấp, ngành, đặc biệt là địa phương không ngừng thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp trên; tăng cường hoạt động tư vấn, tuyên truyền, giới thiệu việc làm cho LĐ; mở rộng kết nối thông tin thị trường LĐ; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người LĐ về vai trò, vị trí trong công tác đào tạo nghề cho LĐ nông thôn... Từ đó, đẩy mạnh được phong trào LĐ đi làm việc trong và ngoài huyện, xuất khẩu lao động, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mèo Vạc nói riêng và tỉnh ta nói chung.

Bài, ảnh: VƯƠNG MAI