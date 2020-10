Đưa thi thể nạn nhân rơi xuống hang sâu gần 150m lên mặt đất

BHG - Sau nhiều giờ làm việc vất vả và căng thẳng, ngày 13/10, cán bộ, chiến sỹ PC07, Công an tỉnh Hà Giang đã đưa được thi thể của nạn nhân rơi xuống hang sâu gần 150 mét lên mặt đất.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Thượng tá Nguyễn Văn Trường, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cưu hộ (PC07), Công an tỉnh Hà Giang cho biết sau nhiều giờ làm việc vất vả và căng thẳng, ngày 13/10, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị đã đưa được thi thể của nạn nhân rơi xuống hang sâu gần 150 mét lên mặt đất.

Trước đó, gần 10 giờ ngày 11/10, anh Vừ Mí Nô (sinh năm 1995) và anh Vừ Mí Chơ (sinh năm 2001), trú tại thôn Suối Chín Ván, xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn đi xuống hang đá thuộc địa phận thôn Sủng Sỳ, xã Lũng Phìn tìm đá có dạng đẹp để đem bán. Khi xuống độ sâu khoảng 10m, anh Vừ Mí Chơ bị trượt chân ngã xuống hang.

Nhận được tin báo, ngày 12/10, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hà Giang đã cử cán bộ, chiến sỹ cùng với nhiều trang thiết bị, phương tiện phối hợp với Công an huyện Đồng Văn tiến hành tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Do không xác định được độ sâu của hang, cửa hang hẹp, tối, lối xuống phức tạp chỉ vừa đủ cho một người, có chỗ thắt cổ chai, gần tới đáy, thành hang lại thẳng đứng, tới độ sâu 80 đến 100m bộ đàm không liên lạc được nên phải thiết kế 4 chặng liên lạc.

Đặc biệt, quá trình cứu nạn cứu hộ không thể dùng ròng rọc mà chỉ có thể dùng dây.

Tới 17 giờ ngày 12/10, lực lượng chức năng đã nhìn thấy thi thể nạn nhân nhưng do thiếu phương tiện nên không thể tiếp cận được.

Chiều 12/10, Công an tỉnh Hà Giang đã điều động thêm một xe ôtô chở người và phương tiện bổ sung lên hiện trường.

Đến 11 giờ 30 ngày 13/10, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hà Giang đã đưa được thi thể nạn nhân Vừ Mí Chơ ở độ sâu 147m lên được mặt đất.

Thượng tá Nguyễn Văn Trường cho biết thêm, trước đó vào ngày 3/3/2020, Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với Đoàn công tác Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an (gồm Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy, PC07 Công an tỉnh Bình Dương và PC07 Công an Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức cứu nạn nhân Sùng Mí Say (19 tuổi) trú tại thôn Tả Lủng B, xã Vần Chải, huyện Đồng Văn (Hà Giang) bị rơi xuống hang ở độ sâu 250m và đã cứu hộ thành công./.

Theo TTXVN/Vietnam+