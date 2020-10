Cùng sẻ chia với miền Trung ruột thịt

Những ngày qua, “khúc ruột” miền Trung liên tiếp phải hứng chịu những trận mưa lũ dồn dập. Lũ chồng lũ khiến đồng bào miền Trung thiệt hại nặng nề, bao gia đình rơi vào cảnh tang thương. Tính đến thời điểm ngày 20.10, đã có 105 người chết và 27 người mất tích; gần 178.000 hộ dân tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Thừa Thiên Huế bị ngập. Dự báo, mưa lũ còn tiếp tục gây ảnh hưởng mạnh trong những ngày tới. Trong tình hình đó, người dân trên khắp cả nước, trong đó có đồng bào nơi cực Bắc Hà Giang đã hướng về miền Trung ruột thịt.

Tình trạng “nước ngập ngang mái nhà” tại miền Trung. (Ảnh: Thời báo Ngân hàng)

Nếu như những năm trước đây, cứ đến ngày 20.10, thị trường hoa tươi, quà tặng lại vô cùng nhộn nhịp. Ai cũng muốn mua những bó hoa đẹp nhất dành tặng cho những người phụ nữ quan trọng của mình. Những cửa hàng hoa có thể tăng doanh thu gấp nhiều lần ngày thường. Thế nhưng năm nay, trước tình hình miền Trung đang “oằn mình” hứng chịu những đợt lũ lịch sử, trên mạng xã hội đã xuất hiện những dòng kêu gọi ngưng nhận hoa, quà trong dịp 20.10, thay vào đó là gửi tiền hoặc áo phao, lương thực, nước, thuốc… hỗ trợ đồng bào miền Trung. Nghĩa cử cao đẹp này không chỉ xuất hiện trên mạng xã hội mà thực sự đã được hiện thực hóa trong cuộc sống.

“Xin tạm hoãn những bông hồng ngày lễ/ Để dụm dành chia sẻ với miền Trung” – đó là chia sẻ của cô Hải Yến, giáo viên trường THPT Lê Hồng Phong (T.p Hà Giang) trên trang Facebook cá nhân. Với công việc giảng dạy, hàng năm vào ngày 20.10, cô thường nhận được rất nhiều hoa chúc mừng của học trò. Năm nay, cô chia sẻ thông điệp nhằm nhắn nhủ học sinh không mua hoa nữa mà dành tiền mua vật dụng gửi đồng bào vùng lũ. Những lời nhắn nhủ ấy khiến nhiều đồng nghiệp, học trò xúc động.

Bên cạnh nghĩa cử đáng quý “không nhận hoa”, trên địa bàn tỉnh Hà Giang cũng đã có nhiều nhà hàng tuyên bố sẽ dành toàn bộ tiền lãi trong dịp 20.10 để ủng hộ miền Trung. Có cả cá nhân còn chuẩn bị sẵn xe tải và nhu yếu phẩm, kêu gọi sự chung tay của mọi người để sẵn sàng vận chuyển đến miền Trung thân thương.

Một quán ăn trên địa bàn TP. Hà Giang tuyên bố sẽ ủng hộ toàn bộ tiền lãi ngày 20.10 tới đồng bào miền Trung (Ảnh: Hóng biến Hà Giang)

Đặc biệt, trong phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII mới đây, Đại hội đã kêu gọi các đại biểu quyên góp ngay tại hội trường để chia sẻ với đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai mưa lũ. Ngày 20.10, trong phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, tại điểm cầu tỉnh Hà Giang, các đại biểu của Hà Giang đã tiếp tục quyên góp, hỗ trợ đồng bào miền Trung. Những hình ảnh đó khiến nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Giang rất cảm động.

Với tình hình mưa lũ hiện tại, người dân miền Trung đang đối mặt với việc thiếu nước sạch, đồ ăn trầm trọng. Bên cạnh mì tôm, nước đóng chai,… thì bánh chưng, bánh tét là nguồn lương thực rất hữu dụng, bởi người dân có thể ăn ngay, đảm bảo no bụng và bảo quản được trong thời gian dài. Chính vì vậy, nhiều địa phương ở Nghệ An và một số tỉnh, thành, người dân đã thức trắng đêm gói hàng ngàn chiếc bánh chưng để kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Cho dù công việc bận rộn, người dân từ Hà Nội cho đến Nghệ An, Đắk Lắk,… đều rất nhiệt tình, chỉ mong sao làm được thật nhiều bánh để tiếp tế. Mỗi người góp một chút “gió” để tạo nên “cơn bão tình người”, chống chọi lại với cơn bão của tự nhiên.

Người dân Nghệ An thức trắng đêm gói bánh chưng để gửi sang Hà Tĩnh. (Ảnh: Zing News)

Hơn lúc nào hết, giờ đây chúng ta cần thiết thực hóa mọi hành động, bớt những niềm vui cá nhân, sẻ chia những tình cảm, vật chất giúp người dân miền Trung kịp thời chống chọi, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Minh Châu