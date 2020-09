Xuyên đêm chống dịch nơi biên ải

BHG - Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, lực lượng công an phối hợp với lực lượng biên phòng thành lập các chốt trên tuyến biên giới nhằm ngăn chặn, kiểm soát tình trạng công dân xuất nhập cảnh (XNC) trái phép; tiếp nhận công dân được nước ngoài trao trả để tiến hành các thủ tục thu dung, phân loại, cách ly phòng, chống dịch.

Công an xã phối hợp với Đồn Biên phòng Xín Cái (Mèo Vạc) tuyên truyền, hướng dẫn người dân đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid – 19.

Có mặt tại Mốc 450, thuộc địa phận thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc mới thấy tinh thần, trách nhiệm của các thành viên của chốt phòng, chống dịch Covid – 19. Tham gia tổ công tác có 8 cán bộ bao gồm lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh tăng cường, Công an huyện, Công an xã, Bộ đội biên phòng và dân quân thường xuyên trực chốt, tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ nhằm ngăn chặn tình trạng công dân XNC trái phép ra, vào địa bàn. Mặc dù điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên Tổ công tác luôn động viên, nỗ lực vượt qua thời tiết khắc nghiệt nơi biên ải để hoàn thành nhiệm vụ. Đây được coi là chốt trọng điểm, công dân 2 bên thường XNC trái phép, đồng thời là nơi thường xuyên tiếp nhận những công dân được nước ngoài trao trả do cư trú bất hợp pháp. Đại úy Nông Văn Nhâm, Phó trưởng Công an xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc cho biết: “Liên tiếp trong 4 ngày cuối tháng 8, từ Mốc 450 - 457 thuộc địa bàn thôn Mỏ Phàng, các lực lượng chức năng đã phát hiện gần 60 công dân Việt Nam sang Trung Quốc lao động, nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua các đường mòn, lối mở. Các lực lượng đã lấy lời khai cá nhân, kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, phun khử khuẩn hành lý và lập hồ sơ quản lý đưa về khu cách ly theo đúng quy định”.

Thượng úy Phạm Văn Cường (Đồn Biên phòng Xín Cái) tâm sự: Từ khi nhận nhiệm vụ tại đây, anh chưa có thời gian về đồn, tuy là khu vực vắng vẻ, nhưng là địa bàn trọng yếu, tổ thường xuyên luân phiên tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ. Ban ngày thì nắng như đổ lửa, đêm về gió lạnh lùa từng cơn. Trong khi đó, các đối tượng thường lợi dụng vào yếu tố thời tiết, thời gian để thực hiện các hoạt động đưa người XNC trái phép.

Tại Mốc 485, thuộc địa phận xã Xín Cái, đây là khu vực phức tạp vì đường giao thông chỉ cách đường biên giới vài bước chân, chỉ một phút lơ là, công dân 2 bên có thể XNC trái phép, gây nhiều khó khăn cho công tác tuần tra, kiểm soát và phòng, chống dịch. Điều kiện ở đây rất khốc liệt, không có điện, nước, trong căn nhà dã chiến mới được lập vội, lực lượng công an xã và biên phòng vừa tranh thủ cắt cử người làm công tác hậu cần, vừa thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo tuyệt đối, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngược dòng Nho Quế bằng phương tiện thủy qua hẻm Tu Sản hùng vĩ, chúng tôi di chuyển đến chốt kiểm soát thuộc thôn Tà Làng, xã Pải Lủng của huyện Mèo Vạc. Tại điểm chốt này, có 5 cán bộ của Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh và Công an huyện Mèo Vạc ngày đêm tuần tra, kiểm soát phòng, chống các hoạt động XNC trái phép qua biên giới. Địa điểm sinh hoạt đóng tại nhà văn hóa thôn. Thiếu tá Lò Văn Tâm, Công an huyện Mèo Vạc, Tổ trưởng Tổ công tác chia sẻ: Hiện tại, anh em ở đây ngủ trên những chiếc giường gấp dã chiến, chợ thì xa, đời sống sinh hoạt thường nhật gặp nhiều khó khăn nhưng không vì thế mà bỏ trống thời gian, vẫn đảm bảo luân phiên tuần tra, canh gác 24/24 giờ.

Thiếu tá Bạch Quốc Toàn, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh cho biết: Trước sự kiểm soát quyết liệt trên đường bộ, một số công dân tìm đường về nước bằng cách vượt sông. Từ khi thành lập chốt đến nay, Tổ công tác đã phát hiện và ngăn chặn được 2 vụ với 7 công dân nhập cảnh trái phép, trong số này có cả người ngoài tỉnh. Các đối tượng lựa chọn thời điểm vào lúc 1 giờ sáng để vượt sông, tuy nhiên Tổ đã kịp thời phát hiện, xử lý, đưa vào khu cách ly. Ngoài ra, qua tuần tra, Tổ công tác phát hiện 2 vụ với 4 đối tượng dùng mảng để đưa người qua sông vượt biên. Tất cả đều được lập biên bản xử lý theo quy định.

Thiếu tá Toàn cho biết thêm: ngay sau khi nhận nhiệm vụ, qua khảo sát thực địa, Tổ công tác đã thiết lập một chòi quan sát. Từ vị trí này có thể phát hiện từ xa tất cả các hoạt động nhập cảnh trái phép qua đường sông. Tuy nhiên, vị trí này khá xa so với nơi ở của Tổ công tác, lại thêm địa hình rừng núi, muỗi, vắt nhiều vô kể… khi thời tiết không thuận lợi, mưa bão hoặc mây mù cũng gây những hạn chế về tầm nhìn.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, UBND tỉnh có công văn về việc tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch và phát triển kinh tế. Theo đó, chỉ đạo Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép ở các tuyến biên giới, cửa khẩu và trong nội địa; xử lý nghiêm việc tổ chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Trên thực tế, các lực lượng đã chủ động thành lập các tổ công tác, đóng chốt, kiểm soát trên tất cả các điểm mà công dân có thể thực hiện hành vi XNC trái phép với lực lượng nòng cốt là công an và biên phòng. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được triển khai rộng khắp với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và của toàn dân. Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lực lượng công an và biên phòng đã kề vai, sát cánh không chỉ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt mà lặn lội đi vào tận thôn bản để tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào một số kiến thức cơ bản về phòng, chống dịch cũng như truyền đạt tới bà con những chế tài xử lý với các hoạt động XNC trái phép, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cho đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn được kiểm soát chặt chẽ, mọi công dân XNC đều được cách ly, theo dõi, chưa phát hiện có ca bệnh nào trong khu cách ly cũng như ngoài động đồng. Đó là thành quả của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp rất lớn của các lực lượng đang ngày đêm cắm chốt ngoài biên ải. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn trong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, song với họ, phòng, chống dịch không chỉ bằng trách nhiệm mà đó là sự tiên phong trên tuyến đầu, vì sự bình yên cho nhân dân. Đứng trước giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh này, rất cần sự đoàn kết, sẻ chia có trách nhiệm của mọi người, nâng cao ý thức phòng, tránh dịch bệnh vì bản thân, vì cộng đồng.

Bài, ảnh: Nguyễn Lân